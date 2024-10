Mario Balotelli is in gesprek met CF Intercity, zo weet DiarioAS dinsdag te melden. Het Italiaanse enfant terrible zou met Spanje, waar Intercity op het derde niveau speelt, een zesde voetballand aan zijn palmares toevoegen.

Balotelli, inmiddels 34 jaar oud, speelde namelijk al in Italië, Engeland, Frankrijk, Turkije en Zwitserland. De Italiaanse spits begon zijn carrière bij Inter en maakte daarna zijn eerste buitenlandse transfer, naar Manchester City.

Na zijn vertrek bij City volgde achtereenvolgend dienstverbanden bij AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marseille, Brescia, AC Monza, FC Sion en Adana Demirspor. Inmiddels is de ervaren aanvalsleider transfervrij.

Mogelijk verkast Balotelli dus naar Spanje en komt hij terecht bij CF Intercity. Mocht die transfer doorgaan, komt hij in aanraking met Jürgen Locadia. De Nederlandse spits is ook actief bij de derdeklasser en zou de concurrent worden van Balotelli.

Locadia is goed begonnen bij zijn nieuwe werkgever, waar hij sinds juli speelt. In zijn eerste drie wedstrijden noteerde hij gelijk zijn eerste doelpunt en was hij daarnaast belangrijk met een assist.

Volgens het Spaanse medium naderen Balotelli en Intercity elkaar, maar is er nog geen sprake van een akkoord. Er is bovendien een belangrijk struikelblok: de ploeg uit Alicante kan niet meer spelers inschrijven.

"Balotelli zou dus tot januari moeten wachten om zijn eerste officiële wedstrijd in Spanje te spelen", schrijft het blad. Volgens hen is niet uitgesloten dat Balotelli naar Zuid-Europa afreist om fit te geraken, om vervolgens klaar te zijn voor zijn eerste wedstrijden na de winterstop.