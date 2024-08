Marcus Pedersen vertrekt definitief bij Feyenoord, hoogte transfersom bekend

Marcus Pedersen vertrekt definitief bij Feyenoord, zo maakt Fabrizio Romano dinsdagavond bekend. De 24-jarige verdediger maakt per direct de overstap naar Torino, dat hem huurt met een verplichte optie tot koop. Feyenoord ontvangt zo'n 4,5 miljoen euro voor Pedersen.

Geheel onverwachts komt de transfer van Pedersen niet. De rechtervleugelverdediger komt niet in de plannen van trainer Brian Priske voor en kiest dus eieren voor zijn geld. De Deense oefenmeester deed tot dusver slechts twaalf minuten een beroep op Pedersen dit seizoen.

Dinsdagochtend werd al bekend dat Torino hengelde naar de diensten van Pedersen. De Italianen zijn op zoek naar een vervanger voor Raoul Bellanova, die op het punt staat de overstap te maken naar Atalanta. Voor Pedersen ligt een contract klaar tot 2027 met de optie op een extra seizoen.

Torino betaalt één miljoen euro huur voor Pedersen en doet daar 3,5 miljoen euro bovenop voor de verplichte koopoptie. De totale som komt daarmee uit op 4,5 miljoen euro, wat aanzienlijk meer is dan men had verwacht in Rotterdam.

Pedersen staat sinds de zomer van 2021 onder contract in De Kuip. Destijds nam Feyenoord hem voor zo'n twee miljoen euro over van Molde FK. De vleugelverdediger had nog een contract tot medio 2026 bij de winnaar van de Johan Cruijff Schaal.

Dat Feyenoord niet onwelwillend tegenover een vertrek van Pedersen staat kan niet los worden gezien van de bezetting op de rechtsbackpositie. Priske heeft met Bart Nieuwkoop en Lutsharel Geertruida twee uitstekende alternatieven achter de hand.

Voor Pedersen stopt de teller bij 89 wedstrijden in het shirt van Feyenoord. Daarin wist hij eenmaal te scoren en was hij zeven keer aangever. In het seizoen 2022/23 werd Pedersen kampioen van de Eredivisie met Feyenoord.