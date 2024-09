Marco van Basten wijst één speler aan als schuldige voor achterstand PSV tegen Juventus in de Champions League

Marco van Basten is niet te spreken over het spel van Johan Bakayoko tijdens de eerste helft van het Champions League-duel tussen Juventus en PSV. Zowel verdedigend als aanvallend kwam de Belg veel te kort, zo oordeelt Van Basten bij Ziggo Sport.

PSV begon zo slecht nog niet aan de wedstrijd en creëerde enkele kansjes. Bij de eerste mogelijkheid voor Juventus, na zo'n twintig minuten spelen, was het echter meteen raak.

Kenan Yildiz zette de Italianen met een geweldige poeier op voorsprong, nadat hij op de linkerflank, de rechterkant van PSV dus, veel te veel ruimte kreeg. Weston McKennis verdubbelde de voorsprong niet veel later: 2-0.

"Het gebeurt allemaal aan die rechterkant (van PSV, red.) en het wordt niet onderling geregeld", ziet Van Basten het misgaan bij de manschappen van Peter Bosz, en met name bij Bakayoko.

"Als rechtsbuiten hoef je niet constant rechtsback te gaan lopen, maar als je je rechtsback constant laat voetballen tegen twee man, heb je een probleem", zo redeneert de oud-spit.

"Verder vind ik ook dat Bakayoko zelf aan de bal geen enkel initiatief neemt", is Van Basten kritisch. "Je moet een keer naar de achterlijn en een keer naar binnen toe. Hij moet afwisselen en dat heeft-ie nog geen enkele keer gedaan, hij gaat iedere keer naar binnen. Hij is daarin niet verrassend genoeg."

"Daarnaast, de rechterkant van PSV is zó kwetsbaar. Daar is alles fout gegaan wat fout kan gaan en er is niemand die er iets aan doet", zo besluit de drievoudig Ballon d'Or-winnaar.