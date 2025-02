Marco van Basten heeft een wel heel duidelijke mening over Feyenoords keuze voor Robin van Persie

Marco van Basten heeft zijn bedenkingen bij de concrete interesse van Feyenoord in Robin van Persie, zo laat de analist woensdag heel duidelijk merken bij Ziggo Sport. De huidig oefenmeester van sc Heerenveen moet de opvolger van Brian Priske worden in Rotterdam.

Woensdag bracht 1908.nl het nieuws naar buiten dat interim-trainer Pascal Bosschaart wordt afgelost door het trainersduo Van Persie en René Hake. Laatstgenoemde zou zelfs al persoonlijk akkoord zijn met de ploeg die zich dinsdag voor de achtste finales van de Champions League plaatste.

Als Van Basten om een eerste reactie op dat nieuws wordt gevraagd, is hij meteen vrij duidelijk. "Heel verrassend wel, moet ik zeggen", oordeelt de oud-topvoetballer onmiddellijk.

"Ik denk dat hij toch nog wel bij Heerenveen het op het hoogste niveau aan het leren is", voorziet de wereldspits van weleer - die zelf overigens ook ooit de leiding had over de Friese club - zijn mening van argumentatie.

"Om zo snel dan te wisselen, ik weet niet of dat zo verstandig is. Maar Feyenoord moet wat anders, want Bosschaart heeft zijn diploma's niet", weet Van Basten ook.

Danny Blind, tevens aanwezig als analist, begrijpt dat de clubleiding van de Rotterdammers na het teleurstellende dienstverband van Priske opteren voor een Nederlandse trainer.

"Er zijn er een paar die top zijn, Erik ten Hag en Arne Slot, maar dat gaat niet. Bij iedere andere Nederlander moet je maar afwachten", aldus de analist. "Je moet ze de kansen durven geven. Robin heeft zonder ervaring wel een groot draagvlak binnen de club, dat is ook niet onbelangrijk."

"Maar, wat Marco zegt, het is wat vroeg", is Blind dezelfde mening toegedaan als zijn tafelgenoot. Van Basten voegt tenslotte toe. "Het is de eerste keer dat Van Persie Eredivisie-niveau traint en dat is toch iets wat je wel moet leren."