Marciano Vink vergelijkt Spaanse ster met Dani de Wit; Perez lacht Vink uit

Marciano Vink heeft tijdens het EK genoten van het spel van Dani Olmo. De nummer 10 van RB Leipzig kwam pas door de blessure van Pedri vast in het Spaanse elftal en maakte enkele hele belangrijke goals. Dat Vink hem vergelijkt met ex-AZ'er Dani de Wit kan Kenneth Perez echter niet geloven.

Olmo was aanvankelijk een vaste invaller bij Spanje, zo ook in de kwartfinale tegen Duitsland. Na een knieblessure bij Pedri werd Olmo bassispeler. "Olmo heeft dit EK een heel bepalende rol gespeeld rond de spits, hij is echt een nummer 10, en heeft ook echt het gebrek aan goals weggehaald bij Álvaro Morata", zegt Vink in EK Praat op ESPN.

Vink komt vervolgens met een vergelijking "Hier gaat vast om gelachen worden, maar Dani de Wit is voor mij een type dat rond de spits een heleboel actie genereert. Dani Olmo vind ik een Spaanse Dani de Wit."

"Kan die microfoon uit?", grapt Perez onmiddellijk. "Alsjeblieft, Marciano, Marciano..."

Vink probeert Perez te overtuigen. "Luister nou even wat ik zeg. Spaanse voetballers hebben techniek. Het hele Spaanse elftal is balvaardig. Dani Olmo is ook aan de bovenkant van de balvaardige spelers. Maar als ik hem vergelijk met Pedri, dan kijk ik tien keer liever naar een Pedri..."

"De Wit werkt hard. Olmo is een Spaanse werker, snap je wat ik bedoel?" Perez is niet overtuigd. "De vergelijking met Dani de Wit kan ik echt niet geloven hoor. Ik heb Olmo geen tien slidings zien maken op dit EK hoor."

Vink voelt na de uitzending de behoefte om extra uitleg te geven op X. "Even ter verduidelijking...", schrijft Vink. "Dani Olmo is technisch begaafd, balvaardig zoals ik al aangaf! Typisch Spaans. Maar wat hij brengt voor een team is een tomeloze energie, gretigheid, gevaar voor de goal, afleiding voor andere spelers."

Marciano Vink noemt Dani Olmo 'de Spaanse Dani de Wit'.



Kenneth Perez: "Kan die microfoon uit?!" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) July 14, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties