Marcelo vertrekt dag na ruzie met trainer voorafgaand aan wissel per direct bij Fluminense

Het contract van Marcelo bij Fluminense is per direct ontbonden. Dat maakte de Braziliaanse club zaterdag bekend via de officiële kanalen. Het vertrek van de 36-jarige verdediger volgt op een conflict die hij een dag eerder had met z’n trainer, vlak voordat hij zou invallen tegen Grêmio.

Marcelo stond vrijdag klaar om vlak voor tijd in te vallen namens Fluminense. Op dat moment stond zijn ploeg op een 2-1 achterstand.

Op beelden is te zien dat zijn trainer Mano Menezes nog wat motiverende woorden tegen Marcelo lijkt te zeggen, vlak voor zijn invalbeurt. Marcelo reageert daarop en de twee krijgen plotseling een woordenwisseling.

Menezes besluit daarna om Marcelo toch níet in te brengen. De voormalig Real Madrid-ster neemt weer plek op de bank en ziet hoe zijn team diep in de blessuretijd toch nog op 2-2 komt.

“Hij zei iets wat ik niet leuk vond”, blikte Menezes op de persconferentie na de wedstrijd terug op het incident met Marcelo. “Daardoor veranderde ik van gedachten. Ik denk niet dat mijn team daar problemen mee had.”

Een dag later meldt Fluminense dat het contract van Marcelo, dat nog tot het einde van 2024 doorliep, in onderling overleg wordt ontbonden. “Fluminense bedankt Marcelo en zal hem altijd blijven steunen.”

Marcelo speelde sinds februari 2023 bij Fluminense, de club waar hij ook in de jeugd speelde. Nu kan de 58-voudig international van Brazilië dus op zoek naar een nieuwe club.