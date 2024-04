Marcel Brands geeft Slot heel belangrijke tip om te kunnen slagen in Engeland

Marcel Brands heeft zondagochtend een tip gegeven aan Arne Slot. De trainer van Feyenoord gaat na dit seizoen zo goed als zeker de overstap naar Liverpool te maken. Hij komt dan in de Premier League terecht, en dat is een competitie waar Brands ook in gewerkt heeft.

Van 2018 tot 2021 was Brands algemeen directeur van Everton, de grote rivaal van Liverpool. Hij weet dus hoe het is om te werken in Engeland, en krijgt bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN de vraag of hij een tip heeft voor Slot.

“Niet blindstaren op 5 Nederlandse spelers aantrekken”, is Brands duidelijk. “Hij moet heel goed kijken wat hij nodig heeft met zijn stijl van voetballen. Alleen genoegen nemen met topspelers.”

Erik ten Hag maakte ook de overstap van de Eredivisie naar de Premier League, en haalde flink wat spelers met een verleden in Nederland naar Manchester United. Dat komt hem wel eens op wat kritiek te staan, ziet ook Brands.

“Slot komt bij een van de allergrootste clubs in Engeland te werken. Dat moet je beseffen. Liverpool heeft supporters uit heel de wereld, en de druk is daar altijd aanwezig. Net als Manchester United, dat zijn echt de allergrootste clubs van Engeland. Maar het is wel een fantastische uitdaging”, aldus de algemeen directeur van PSV.

Bij Liverpool zal Slot gaan samenwerken met een hoop grote sterren. Presentator Milan van Dongen vraagt aan Brands of hij daar goed mee kan omgaan. “Ik denk wel dat hij dat inzicht heeft. Ik denk dat hij heel veel respect afdwingt met zijn manier van werken en zijn kennis. Dat is toch iets wat heel snel imponeert bij spelers”, aldus Brands.

“Ik heb ook met Louis van Gaal gewerkt, en ook met Carlo Ancelotti. Dat zijn totaal verschillende trainers, maar beiden dwingen ontzettend veel respect af bij spelers. Ancelotti doet dat op zijn manier, die managet het fantastisch met die grote spelers. Maar ik denk dat Arne ook iemand is die heel snel heel veel respect kan afdwingen bij spelers.”

