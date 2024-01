Manhoef hoorde interesse vanuit top drie Eredivisie maar wordt ineens afgebeld

Million Manhoef gaat niet naar PSV, zo benadrukken De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad woensdagavond. Aan het einde van de middag werd duidelijk dat de Eindhovenaren interesse hadden in de vleugelspits en zij zochten direct contact met Vitesse, maar de gesprekken hebben niets opgeleverd.

Manhoef was in beeld gekomen omdat PSV te maken heeft met een blessure van Noa Lang in de selectie én omdat Yorbe Vertessen op de drempel van een overstap naar FC Union Berlin staat.

Driouech was de beoogde vervanger, maar de eisen van Excelsior om de vleugelspits te laten gaan lijken PSV te gortig. De Eindhovenaren willen maximaal 2,1 miljoen euro betalen, terwijl de Kralingers een bod van minimaal 5 miljoen euro plus een doorverkooppercentage verwachten.

De deal met Excelsior is nog niet definitief van tafel, zo meldt Rik Elfrink kort na het nieuws dat Manhoef is afgebeld. Wat de reden voor het snelle terugtrekken van PSV is, is onbekend.

Duidelijk is wel dat trainer Peter Bosz nog dringend op zoek is naar een vleugelaanvaller. De optie-Manhoef is niet meer aan de orde; Driouech staat nog wel op het lijstje. De vraag is of PSV en Excelsior het eens gaan worden.

Vitesse had Manhoef graag willen verkopen, want de club verkeert momenteel in financieel noodweer. Volgens Jeroen Kapteijns overweegt Vitesse Manhoef bij een bod van drie miljoen euro of meer te verkopen. Het zou een sportieve aderlating zijn voor de club, die na achttien speelronden laatste staat in de Eredivisie.

Clubs uit Italië en Spanje hebben inmiddels interesse getoond in Manhoef, die nog tot medio 2025 vastligt in GelreDome. Volgens Kapteijns hebben onder meer een club uit de Serie A en twee clubs uit de Serie B oren naar een samenwerking met Manhoef.

