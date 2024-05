‘Manchester United wil tóch af van Ten Hag en spreekt al met ideale vervanger’

De positie van Erik ten Hag bij Manchester United is allerminst zeker. De voormalig Ajax-succestrainer gaat zich niet plaatsen voor de Champions League en deelname aan Europees voetbal op een ander niveau is verre van gegarandeerd. Inmiddels wordt er volop gespeculeerd over een mogelijk vertrek en potentiële opvolgers.

Volgens Foot Mercato is het hoogstwaarschijnlijk dat Manchester United na dit seizoen afscheid neemt van Ten Hag. De huidige achtste plek in de Premier League en een gebrek aan ontwikkeling op het veld liggen daaraan ten grondslag.

Het Franse medium komt meteen met een mogelijke opvolger op de proppen. Waar verschillende Britse en Duitse media de laatste tijd veelvoudig spreken over Thomas Tuchel, oppert Foot Mercato een andere naam.

Gareth Southgate zou namelijk bovenaan het lijstje van Manchester United staan. Sir Jim Ratcliffe hoopt de huidige bondscoach van Engeland na het EK van komende zomer te presenteren.

"De Engelse coach is intern erg populair en de technische leiding van the Red Devils is ervan overtuigd dat hij de ideale trainer is om de club in goede banen te leiden en de leider van het project te zijn", zo schrijft Santi Aouna namens het medium.

Er is nog geen akkoord bereikt tussen Manchester United en Southgate, maar naar verluidt worden er reeds gesprekken gevoerd door beide partijen. Deze zouden positief verlopen en dus is een overeenstemming niet ver weg.

Mocht Southgate daadwerkelijk tekenen op Old Trafford en het Engelse nationale team achter zich laten, dan moeten the Three Lions voor het eerst in acht jaar op zoek naar een nieuwe bondscoach. Engeland ging in 2016 in zee met Southgate, met wie onder meer een tweede plek op het EK van 2021 werd behaald.

