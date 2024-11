‘Manchester United wil Joshua Zirkzee alweer van de hand doen middels spectaculaire ruildeal’

Manchester United wil Victor Osimhen (25) naar Old Trafford halen, zo meldt de Napolitaanse ochtendkrant Il Mattino. The Red Devils zouden zelfs bereid zijn om Schiedammer Joshua Zirkzee (23) in te zetten als ruilmiddel.

Osimhen speelt dit seizoen op huurbasis voor Galatasaray. Napoli sprak met de Turkse topclub af dat de huurovereenkomst in januari kan worden heroverwogen. Indien Manchester United concreet wordt voor Osimhen kan dat een realistisch scenario worden.

Napoli is Osimhen namelijk liever kwijt dan rijk. Volgens de Italiaanse berichtgeving heeft Manchester United zich al voorzichtig gemeld in Napels. De club van nieuwbakken manager Ruben Amorim weigert echter om de transferclausule van 75 miljoen euro te betalen.

Manchester United zet in op een transfersom van 30 miljoen euro en is bereid om daarnaast Joshua Zirkzee in ruil aan te bieden. De Engelse grootmacht telde afgelopen zomer nog ruim 42 miljoen euro neer voor de vijfvoudig international van het Nederlands elftal.

Wel twijfelt Manchester United over het salaris dat Osimhen bij zijn Italiaanse werkgever opstrijkt. De pijlsnelle Nigeriaan krijgt jaarlijks liefst 12 miljoen euro overgemaakt van Napoli.

Ook is het onbekend of Zirkzee al wil vertrekken bij Manchester United. Halverwege juli zette hij zijn handtekening onder een verbintenis van liefst vijf seizoenen in het rode gedeelte van Manchester.

Bovendien is de concurrentie in Napels eveneens groot. Napoli heeft met Romelu Lukaku (31), Giovanni Simeone (29), en Giacomo Raspadori (24) reeds drie gewaardeerde spitsen onder contract staan.

Voor Galatasaray zou een vroegtijdig vertrek van Osimhen rampzalig zijn. Onlangs brachten diverse Turkse media naar buiten dat de club zoekt naar manieren om de rechtspoot definitief vast te leggen. In zijn eerste negen wedstrijden namens Galatasaray was Osimhen goed voor acht doelpunten en vier assists.