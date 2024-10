Manchester United-trainer Erik ten Hag ontkent stellig: 'Jullie creëren sprookjes en brengen leugens'

Erik ten Hag heeft in aanloop naar het duel tussen zijn Manchester United en Brentford ontkend dat zijn baan op Old Trafford ter discussie staat. Op de persconferentie haalde de trainer uit naar de Britse media.

Met acht punten uit zeven wedstrijden kent Manchester United een horrorstart in de Premier League en ook in de Europa League, waar gelijkgespeeld werd tegen FC Twente (1-1) en FC Porto (3-3), overtuigden the Red Devils nog niet. Volgens verschillende Engelse kranten en nieuwssites was de positie van Ten Hag dan ook aardig wankel de afgelopen weken.

De trainer heeft er zelf een andere kijk op. Volgens Ten Hag geniet hij het vertrouwen van de clubleiding en is het intern bij Manchester United rustig. "Andere geluiden kwamen van de media", zo legt hij uit.

"Van sommigen van jullie, niet van jullie allemaal. Sommigen van jullie bedenken verhalen, creëren sprookjes, brengen ruis, brengen leugens", verwijt hij de op het persmoment aanwezige journaille onwaarheden te vertellen.

Dat de resultaten van Manchester United dit seizoen vooralsnog tegenvallen, ontkent Ten Hag niet. "Natuurlijk zijn we niet blij met waar we staan. Maar we houden ons aan het plan en we zijn ervan overtuigd dat we het kunnen tij kunnen keren."

Blessurenieuws

De man die twee bekerprijzen in de wacht sleepte met Manchester United had ook nieuws te melden op het blessurefront: Noussair Mazraoui is komend weekeinde 'gewoon' inzetbaar.

De multifuncitonele vleugelverdediger haakte met hartproblemen af bij het Marokkaans elftal, maar is zaterdagmiddag gewoon van de partij voor het thuisduel met Brentford. Kobbie Mainoo moet, net als Harry Maguire, wel enkele weken vanaf de zijlijn toekijken.