Manchester United sluit succesvolle periode onder Ruud van Nistelrooij af met 3-0 zege

Manchester United kende zondagmiddag een goed slot van de periode met Ruud van Nistelrooij als interim-trainer van de club. The Red Devils ontvingen Leicester City en rekenden zonder al te veel problemen af met the Foxes: 3-0. Bruno Fernandes vervulde bij alle drie doelpunten een hoofdrol.

Midweeks boekte Manchester United de eerste Europese zege van het seizoen tegen PAOK Saloniki. Dankzij een sterk optreden van Amad Diallo met twee doelpunten werd met 2-0 gezegevierd tegen de Grieken.

Diezelfde Diallo, die onder Erik ten Hag veelvuldig een reserverol had, verscheen zondag opnieuw in de basis en was meteen betrokken bij de 1-0. Met een hakje legde de Ivoriaan af op Bruno Fernandes, die vanaf de rand van de zestien de verre hoek vond.

De tweede treffer dacht de Portugese aanvoerder van Manchester United eveneens op zijn naam te krijgen. Een voorzet vanaf links werd door Bruno Fernandes via Leicester-verdediger Victor Kristensen binnen gewerkt: 2-0. De Deense linksachter kreeg de goal op zijn naam.

Leicester zette er maar weinig tegenover. De grootste kans was voor rust voor Wilfred Ndidi, maar André Onana bracht redding. Ook Jordan Ayew slaagde er niet in om de Kameroener te passeren.

Na een klein uur spelen haalde Van Nistelrooij de matig spelende Marcus Rashford naar de kant. De Engelsman steekt niet in zijn beste vorm en met Alejandro Garnacho beschikt Manchester United over een waardig vervanger.

Dat laatste gegeven onderstreepte de jonge Argentijn acht minuten voor tijd nog maar eens. Op de counter legde Bruno Fernandes af op Garnacho, die vanaf net buiten het strafschopgebied prachtig raak krulde: 3-0.

Vanaf maandag staat Rúben Amorim aan het roer op Old Trafford. De jonge trainer van Sporting Portugal werkt zondagavond zijn laatste wedstrijd in Portugal af, waarna hij vanaf een dag later de scepter zwaait bij Manchester United. Het is nog onbekend of en in welke hoedanigheid Van Nistelrooij doorgaat bij de club.