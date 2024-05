‘Manchester United ontslaat Erik ten Hag zelfs bij winst van de FA Cup’

De dagen als oefenmeester van Manchester United lijken geteld voor Erik ten Hag. Onder meer The Guardian meldt vrijdagmiddag dat de 54-jarige Haaksberger hoe dan ook het veld moet ruimen na de FA Cup-finale tegen Manchester City van zaterdag. Ook een overwinning tegen de stadgenoot kan volgens het medium geen verandering meer aanbrengen in het besluit.

Ten Hag staat sinds juli 2022 onder contract bij Manchester United. In zijn eerste seizoen wist de manager nog de EFL Cup te winnen, maar dit seizoen is de druk op Ten Hag toegenomen wegens aanhoudende slechte resultaten.

In de Premier League is Manchester United op de achtste plaats geëindigd, de laagste eindrangschikking sinds 1990. In Europees verband was het seizoen al voor de winter klaar, daar het elftal in de poule achter Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray eindigde. Een prolongatie van de EFL Cup zat er na een 0-3 thuisnederlaag tegen Newcastle United in november ook niet meer in.

Het enige zilverwerk dat dit seizoen nog een beetje glans kan geven is de FA Cup, maar daarin wacht de gedoodverfde favoriet Manchester City. Het is de laatste kans voor the Red Devils om volgend seizoen nog deel te nemen aan Europees voetbal. Bij winst wacht een ticket voor de Europa League.

Mocht Ten Hag met zijn team erin slagen om te winnen van de kersverse landskampioen, krijgt de oefenmeester alsnog zijn congé, zo vertelt het Engelse medium. Dit zou op voorspraak zijn van grootaandeelhouder Jim Ratcliffe.

Opvolgers

De voorbije weken werden al verschillende namen aan Manchester United gekoppeld om de Haaksberger te vervangen. Onder meer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino en Ipswich Town-manager Kieran McKenna zouden op het verlanglijstje van Ratcliffe staan.

Zo lijkt er na twee jaar een einde aan het Manchester-avontuur van Ten Hag te komen. Eerder was de Nederlander als trainer succesvol werkzaam bij Ajax, FC Utrecht, FC Bayern München II en Go Ahead Eagles. Een terugkeer bij de Beierse club in de hoofdmacht lijkt aan de neus van Ten Hag voorbij te glippen, daar Vincent Kompany op dit moment de nadrukkelijke gegadigde is om Tuchel op te volgen.

