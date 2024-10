'Manchester United loopt blauwtje bij City: spelers mogen niet mee op privévlucht naar Ballon d'Or'

Manchester City heeft een verzoek van Manchester United om Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo mee te nemen naar het Ballon d'Or-gala afgewezen, zo schrijft The Daily Mail. De 'rode' buurman hoopte een lift te kunnen krijgen voor zijn spelers, maar kreeg nul op het rekest.

Aanstaande maandag wordt in Théâtre du Châtelet in Parijs bekendgemaakt wie zich mag kronen tot beste voetballer van de wereld. Namens Manchester City reizen liefst zeven spelers af richting het prestigieuze gala, Manchester United zal met twee spelers vertegenwoordigd zijn.

Om de nodige kosten te besparen had United de wens om zijn twee spelers, Garnacho en Mainoo, mee te laten liften op de privévlucht van City. The Citizens hebben aangegeven dat er geen ruimte is op de vlucht en dat er gezocht moet worden naar een alternatieve vlucht.

Garnacho en Mainoo zijn allebei genomineerd voor de Kopa Trofee, die wordt uitgereikt aan de beste speler onder de 21 jaar van het afgelopen seizoen. De aangepaste maatregelen van United zijn onderdeel van een breder kostenbesparend plan dat is geïmplementeerd door minderheidsaandeelhouder INEOS.

Namens City dingen Erling Braut Haaland, Phil Foden en Rodri mee om de Ballon d'Or. Bij de vrouwen zijn Yui Hasegawa, Lauren Hemp en Khadija Shaw genomineerd. Voormalig PSV'er Sávio is net als Garnacho en Mainoo in de race voor de Kopa Trofee.

Bij beide clubs zal eerst de focus nog liggen op de competitiewedstrijd van dit weekend. Manchester City neemt het zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur op tegen Southampton. Manchester United gaat zondagmiddag om 15.00 uur op bezoek bij West Ham United.