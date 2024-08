Manchester United lijkt direct punten te morsen, maar daar is dan supersub Joshua Zirkzee

Manchester United heeft drie punten overgehouden aan de eerste speelronde van de Premier League. Fulham toonde zich een stugge ploeg en leek Old Trafford met een welverdiend punt te verlaten. Supersub Joshua Zirkzee prikte de bal kort voor het einde binnen: 1-0. Noussair Mazraoui startte voor Manchester United, terwijl Matthijs de Ligt en gouden wissel Zirkzee het dus moesten doen met invalbeurten.

Ten Hag had op de linksbackpositie dus een basisplaats in petto voor de onlangs aangetrokken Mazraoui. Collega-zomeraanwinsten De Ligt en Zirkzee moesten plaatsnemen op de bank, net als onder meer Antony en Christian Eriksen. De Nederlandse manager koos zoals verwacht voor André Onana onder de lat.

Mazraoui werd achterin geassisteerd door (vanaf rechts naar links) Diogo Dalot, Harry Maguire en Lisandro Martínez. Casemiro en Kobbie Mainoo waren de controleurs van dienst. Amad Diallo, Mason Mount en Marcus Rashford moesten zorgen voor de aanvoer richting aanvalsleider Bruno Fernandes.

Fulham weigerde zich te verstoppen op Old Trafford en zocht via Kenny Tete het doel van Manchester United. De knal van de rechtsback van Fulham werd gekeerd door de alerte Onana. Aan de andere kant baalde Fernandes toen zijn schot maar net langs de paal vloog. Beide ploegen toonden hun aanvallende intenties in de beginfase.

Doelman Bernd Leno was duidelijk in vorm bij Fulham, tot frustratie van Manchester United. Doelpunten bleven uit in de eerste helft en ook in de beginfase van de tweede helft slaagde de thuisclub niet in de missie om de eerste goal van de avond te maken. Inzet kon de spelers van Ten Hag niet worden ontzegd, maar het ontbrak aan stootkracht voorin.

Ten Hag baalde van de doelpuntendroogte en bracht na bijna een uur Zirkzee en Alejandro Garnacho binnen de lijnen. Diallo en Mount mochten gaan douchen. Ondertussen tikte de tijd weg en faalden Fernandes en de ingevallen Garnacho in de afwerking. Bij Fulham groeide het geloof dat een goed resultaat mogelijk was.

De bezoekers zochten in het laatste kwartier nadrukkelijker de aanval. Na een snelle counter wist de verdediging van Manchester United maar ternauwernood te voorkomen dat de 0-1 viel. Bij een poging aan de andere kant schoot Fernandes te zacht in, waardoor Leno simpel redding kon brengen.

Ten Hag haalde de sterk spelende Mazraoui na 80 minuten naar de kant. De aanwinst werd met name op X overladen met complimenten voor zijn bijdrage in verdedigend en aanvallend opzicht. Mazraoui maakte in de slotfase plaats voor De Ligt. De niet fitte Maguire werd afgelost door Jonny Evans.

Waar een gelijkspel in de lucht hing, sloeg Zirkzee keihard toe. De ingevallen spits tikte van dichtbij en met links binnen in de verre hoek na een voorzet vanaf rechts: 1-0. Old Trafford ontplofte en Zirkzee groeide in één klap uit tot de nieuwe held van Manchester United, dat met pijn en moeite dus drie punten kan bijschrijven.