Manchester United-icoon Ole Gunnar Solksjaer vindt drie jaar na vertrek eindelijk een nieuwe club

Ole Gunnar Solksjaer zal een dezer dagen gepresenteerd worden als de nieuwe trainer van Besiktas. Dat meldt Fabrizio Romano. De 51-jarige trainer zat sinds zijn vertrek bij Manchester United eind 2021 zonder club. Solksjaer, die Giovanni van Bronckhorst opvolgt, gaat een contract tekenen tot medio 2026.

Besiktas ging afgelopen zomer in zee met Van Bronckhorst en Jean-Paul van Gastel als zijn assistent. Het tweetal stond vorig seizoen ook al in de belangstelling van de Turkse club, maar een overstap kwam er toen niet van. Dat kwam mede doordat NAC Breda zijn toenmalige hoofdtrainer Van Gastel niet wilde laten gaan.

In de zomer maakten de twee alsnog de overstap. Een groot succes zou het verblijf bij Besiktas echter niet worden voor Van Bronckhorst en Van Gastel, die na twintig wedstrijden en vijf maanden alweer moesten vertrekken. Wel werd de Turkse Super Cup in de wacht gesleept.

Onder interim-trainer Serdar Topraktepe, die het overnam van Gio, werd er drie keer gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en twee keer verloren. Besiktas staat momenteel op de zesde plaats in de Süper Lig, twaalf punten onder plek twee, dat aan het einde van de rit recht geeft op de voorronde van de Champions League. De Turken zijn ook nog in de race om zich te kwalificeren voor de tussenronde van de Europa League.

Bij Besiktas gaat Solksjaer voor zijn vijfde klus als hoofdtrainer. De spits van weleer stond twee periodes voor de groep bij Molde FK en was actief bij Cardiff City en Manchester United. Solksjaer nam het eind 2018 op interim-basis over van José Mourinho en presteerde zó goed, dat de clubleiding hem liet zitten.

De Noor begon goed aan zijn vaste dienstverband op Old Trafford en the Red Devils leken de weg omhoog weer ingezet te hebben. In het seizoen 2021/22 waren de prestaties en resultaten echter ondermaats, waardoor Solksjaer het veld moest ruimen. Ralf Rangnick maakte het seizoen vervolgens af, alvorens Erik ten Hag werd aangesteld.