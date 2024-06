Manchester United hoeft Jadon Sancho niet terug te zien en stelt vraagprijs vast

Jadon Sancho heeft definitief geen toekomst bij Manchester United meer. Fabrizio Romano weet dat the Red Devils er nog altijd 'honderd procent' van overtuigd zijn dat een vertrek de beste optie is. De vleugelspeler werd na een conflict met manager Erik ten Hag verbannen uit de selectie en verhuurd aan Borussia Dortmund, dat interesse heeft om hem nu ook te kopen.

Sancho werd in september vorig jaar vanwege tegenvallende prestaties op de training buiten de selectie van Manchester United gehouden door Ten Hag, waarna Sancho op sociale media openlijk kritiek uitte op de manager. Sindsdien was de buitenspeler persona non grata in Manchester en volgde in de winterstop een uitleenbeurt aan Dortmund, de club waar hij een transfer naar Man United verdiende

Sancho liet tijdens zijn nieuwe verblijf in Duitsland zien nog altijd uitstekend te kunnen voetballen. De Engelsman maakte met name indruk in het tweeluik van de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. In veertien Bundesliga-optredens was hij goed voor twee doelpunten en drie assists.

Sancho ligt nog tot medio 2026 vast bij Manchester United. De club heeft, ondanks het feit dat de toekomst van Ten Hag op Old Trafford nog altijd onzeker is, genoeg gezien. De recordkampioen van Engeland heeft de vraagprijs voor de aanvaller bepaald op 40 miljoen pond, wat neerkomt op ongeveer 47 miljoen euro.

Dortmund is geïnteresseerd om Sancho voor de tweede keer definitief vast te leggen, maar is zeker niet de enige partij die een samenwerking met de 23-voudig international ziet zitten. Welke clubs er nog meer voor hem in de markt zijn, is vooralsnog niet bekend.

Sancho maakte in de zomer van 2017 de transfer van Manchester City naar Dortmund, dat iets meer dan twintig miljoen euro neertelde om hem los te weken. Het bleek een uiterst goede investering, want na 4 jaar, 51 goals en 64 assists had Man United liefst 85 miljoen euro voor hem over.

Sancho wist de grote verwachtingen op Old Trafford nooit echt waar te maken. De geboren Londenaar kwam in 82 optredens tot het magere aantal van 12 doelpunten en 6 assists.

