Manchester United geeft voorsprong weg tegen Fenerbahçe en wacht nog altijd op eerste Europa League-zege

Manchester United heeft ook zijn derde Europa League-wedstrijd niet in winst weten om te zetten. De ploeg van manager Erik ten Hag kwam niet verder dan 1-1 tegen Fenerbahçe, waar Youssef En-Nesyri de openingstreffer van Christian Eriksen, die scoorde op aangeven van Joshua Zirkzee, deels ongedaan maakte: 1-1. Fenerbahçe is nog altijd ongeslagen en doet met vijf punten uit drie duels prima mee in de groepsfase.

Er stonden in totaal acht spelers met een Eredivisie-verleden aan de aftrap. Bij Fenerbahçe was die eer toebedeeld aan Sebastian Szymanski, Sofyan Amrabat en Dusan Tadic. Aan de kant van Manchester United begonnen André Onana, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez, Christian Eriksen en Noussair Mazraoui. Laatstgenoemde stond opvallend genoeg op 10, als vervanger van de geschorste Bruno Fernandes. Zirkzee stond in de punt van de aanval.

Op aangeven van Fred kreeg Bright Osayi-Samuel de eerste kans van de wedstrijd. De opkomende verdediger stond aan de zijlijn, waar hij een teamgenoot had kunnen uitkiezen. De Nigeriaan besloot voor eigen succes te gaan, wat geen goede keus bleek. Hij schoot in het zijnet. Aan de andere kant wist Manchester United keihard toe te slaan. Een vlotte aanval leek eerst niets op te leveren, maar de afvallende bal was een prooi voor Zirkzee. De Schiedammer legde terug op Eriksen, die Dominik Livakovic met een heerlijke wreeftrap kansloos liet: 0-1.

De volgende grote mogelijkheid was ook voor de Engelsen. Rashford kreeg een vrije schietkans op randje zestien en schoot rakelings langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Fenerbahçe werd af en toe dreigend uit de omschakeling en kwam steeds een beetje dichter bij het doel van Onana, die Victor Lindelöf mocht bedanken voor zijn geweldige tackle. De Zweed voorkwam daarmee een zeker lijkende treffer van Tadic.

Tien minuten voor rust redde Onana tot tweemaal toe prachtig. Allereerst door met een katachtige duik een treffer van En-Nesyri te voorkomen. Onana's ex-ploeggenoot Tadic bracht de bal weer voor het doel, waar En-Nesyri binnen leek te kunnen koppen. Dat was buiten Onana gerekend, die op tijd was opgestaan en de bal met een uiterste reflex tot hoekschop verwerkte.

De tweede helft was enkele minuten oud toen En-Nesyri zijn treffer alsnog te pakken had. De Marokkaan vertrok uit de rug van Lindelöf en Martínez en kopte een voorzet van Allan Saint-Maximin overtuigend binnen: 1-1. Fenerbahçe ging direct op jacht naar de 2-1 en vond dat het recht had op een strafschop na een vermeende overtreding van Manuel Ugarte op Osayi-Samuel. Mourinho was het niet eens met de beslissing om geen strafschop toe te kennen en werd met rood naar de tribune gestuurd.

Mourinho zag Fenerbahçe goed wegkomen toen Livakovic ternauwernood een schot van Mazraoui onder de lat vandaan haalde. Uit de daaropvolgende hoekschoppen kwam De Ligt tot tweemaal toe tot een kopbal, maar het ontbrak de Oranje-international aan fortuin.