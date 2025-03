Manchester United-fan gaat zeer opmerkelijke uitdaging aan: 'Het begon als grapje'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Manchester United-fan Frank Ilett, die een wel heel opmerkelijke uitdaging is aangegaan.

Het zijn slechte tijden voor de supporters van the Mancunians. Rúben Amorim heeft wegens uiteenlopende redenen nog niet zijn stempel kunnen drukken op het elftal en dat is terug te zien aan de resultaten.

De Portugese manager boekte pas elf overwinningen in 25 wedstrijden. Tien gingen er verloren, vier eindigden in een gelijkspel. Manchester United is terug te vinden op de veertiende plaats in de Premier League en ligt uit de EFL Cup en FA Cup. The Red Devils zijn wel nog actief in de Europa League.

Ilett besloot onlangs om zijn haar niet meer te knippen totdat Manchester United vijf wedstrijden op rij wint. De fan millimeterde zijn haar en heeft nu al een afrokapsel. “Het begon als grapje”, zegt hij in gesprek met Sky Sports.

“Ik vond het grappig om te doen om wat humor in deze pijnlijk tijden voor Manchester United-fans te brengen. Er zijn veel fans van de rivalen die hopen dat ik mijn haar nooit meer mag knippen.” Heel veel vertrouwen heeft Ilett niet in vijf overwinningen op rij. “Als ik kijk naar het programma, weet ik niet echt wanneer het zou kunnen gebeuren.”