Manchester United dankt Bruno Fernandes voor overwinning tegen Rangers na hele late gelijkmaker van Cyriel Dessers

Manchester United heeft donderdagavond in de absolute slotfase gewonnen van Rangers. The Red Devils kwamen op voorsprong na een grote fout van Jack Butland, zagen vervolgens hoe de ingevallen Cyriel Dessers in de 88ste minuut de gelijkmaker maakte, maar mochten Bruno Fernandes bedanken voor de winnende goal in minuut 92: 2-1. Manchester United stijgt door de overwinning naar plek vier; Rangers zakt naar de dertiende plaats.

Amorim had een plek aan de aftrap ingeruimd voor onder anderen Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez en Joshua Zirkzee. Tyrell Malacia zat net als André Onana op de bank. Ook Antony, die op het punt staat om een huurtransfer naar Real Betis af te ronden, begon het duel op Old Trafford als wissel. Marcus Rashford zat op de tribune. Bij de bezoekers startten onder meer Robin Pröpper en Vaclav Cerny. Dessers zat op de bank.

Manchester United begon goed aan de wedstrijd, al kreeg Rangers na tien minuten direct een gigantische kans. Ridvan Yilmaz had zijn ploeg van dichtbij op voorsprong moeten schieten, maar zag hoe Altay Bayindir zijn volley keerde. The Red Devils domineerden het balbezit en namen het vijandelijke doel via onder meer Alejandro Garnacho meermaals onder vuur. Dat deed De Ligt na bijna 25 minuten ook.

De mandekker kopte een corner van Amad Diallo in de korte hoek raak, maar de scheidsrechter zette direct een streep door die treffer wegens een licht duwtje van Leny Yoro in de rug van Pröpper. Dat leek wat zwaar bestraft, al stond de VAR van dienst achter die beslissing.

De Ligt bleef na rust achter in de kleedkamer. Hij werd vervangen door Harry Maguire. Beide ploegen gingen na de start van het tweede bedrijf verder met het creëren van kansen. Hamza Igamane voorkwam dat een corner van Diallo in één keer in het doel vloog, waarna de ingevallen Bailey Rice na de daaropvolgende counter hoog over schoot. Butland ging enkele minuten daarna lelijk in de fout.

Christian Eriksen nam een indraaiende hoekschop en zag tot zijn verbazing dat de keeper van Rangers hem plots in zijn eigen doel sloeg. Butland wilde de corner wegboksen, maar kreeg de bal op de bovenkant van zijn hand en tikte hem daardoor in zijn eigen goal: 1-0. Die voorsprong van Manchester United was gezien het spelbeeld verdiend. Malacia viel na een klein uur in voor Yoro. Diogo Dalot verhuisde daardoor naar de rechterflank van de defensie.

De thuisploeg had even later de tweede treffer van de avond moeten maken via Maguire. De ingevallen verdediger kon een afgemeten vrije trap van Eriksen niet op doel krijgen en zag zijn inzet naast vliegen. Maguire had die kans moeten maken, want ondanks dat Manchester United de betere ploeg was bleef het met een marge van slechts één spannend in de laatste twintig minuten. Rangers-trainer Philippe Clement bracht Dessers in om in de laatste fase van de wedstrijd wat te kunnen forceren.

Butland maakte zijn fout ruim tien minuten voor tijd enigszins goed door een kopbal van Manuel Ugarte te keren. Direct daarna ging Zirkzee naar de kant. De Nederlander werd vervangen door Rasmus Højlund. Met de Deense spits in het veld kwam Manchester United nog heel goed weg nadat Dessers, die eerder bij de bal kwam dan Bayindir, de paal raakte. De ex-Feyenoorder stond echter buitenspel in aanloop naar die kans, waardoor een treffer sowieso niet door was gegaan.

Dessers kwam even later wél op het scorebord. De spits was het eindstation van een geweldige pass van rechtsback James Tavernier, nam de bal aan en schoot met links hard en laag onder Bayindir door: 1-1.

Rangers leek daardoor op weg naar een punt op Old Trafford, maar dat liet Fernandes niet gebeuren. De aanvoerder van the Mancunians werd in de 92ste minuut op maat bediend door Martínez en schoot tussen de benen van Butland door raak: 2-1.