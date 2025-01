Manchester United bereikt akkoord en gaat bepalende aanvaller langer aan zich binden

Manchester United staat op het punt om het contract van Amad Diallo te verlengen, zo melden onder meer ESPN en Fabrizio Romano. De Ivoriaan komt tot medio 2030 vast te liggen op Old Trafford, zonder optie op een extra seizoen.

Diallo is dit seizoen één van de weinige lichtpuntjes bij Manchester United, dat het moeilijk heeft in de Premier League. Diallo wist in de topwedstrijden tegen Manchester City, Tottenham Hotspur (EFL Cup) én Liverpool te scoren.

Waar Diallo het vorig seizoen onder Erik ten Hag voornamelijk moest stellen met invalbeurten, is dat dit seizoen anders. Trainer Rúben Amorim stelt de 22-jarige vleugelaanvaller vrijwel altijd in de basis op.

ESPN meldt dat de officiële aankondiging van Manchester United een 'kwestie van tijd' is. Het vorige contract van Diallo loopt nu nog tot het einde van het huidige seizoen, al heeft Man United een eenzijdige optie om de verbintenis te verlengen.

Diallo en zijn entourage zijn akkoord gegaan met de nieuwe voorwaarden in het contract. Naast de verlenging van de overeenkomst zal Diallo ook meer salaris gaan verdienen. De linkspoot wordt gezien als een sleutelfiguur in het project van Amorim.

Diallo maakte in januari 2021 de overstap van Atalanta naar Manchester United, dat ruim veertig miljoen euro overmaakte naar Bergamo. Diallo kwam weinig aan spelen toe in zijn eerste jaar en opteerde daarom in januari 2022 voor een huurtransfer naar Rangers FC.

Nadien volgde een succesvollere huurperiode bij Sunderland, waar hij door de supporters van de club werd uitgeroepen tot Jonge Speler van het Jaar. Daarnaast kreeg hij door de fans van het Championship uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Tot op heden speelde de zesvoudig international van Ivoorkust 49 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij negen treffers en negen assists liet noteren.