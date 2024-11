Manchester United heeft op één positie versterking nodig en identificeert Braziliaans target

Met Rúben Amorim in de gelederen begint Manchester United aan een nieuw tijdperk. Dit weekeinde staat de jonge Portugees voor het eerst langs de zijlijn bij een wedstrijd van the Red Devils (tegen Ipswich Town), al zal hij dat nog niet doen met een door hem gebouwde selectie. Volgens Florian Plettenberg (Sky Deutschland) denkt men bij Manchester United versterking nodig te hebben op het middenrif.

In het 3-4-3-systeem dat Amorim standaard hanteert, is er ruimte voor twee 'echte' middenvelders. In zijn huidige selectie kan de keuzeheer kiezen uit Kobbie Mainoo, Mason Mount, Casemiro, Manuel Ugarte en Christian Eriksen.

Klaarblijkelijk mist Amorim nog een type in die greep van spelers, want binnen Manchester United wordt Atalanta-middenvelder Éderson (25) besproken als mogelijke aanwinst. "Hij is een speler die intern zeer gewaardeerd wordt", verzekert Plettenberg.

Een mogelijke transfer van de Braziliaan zou in de aanstaande winterse transferperiode al tot stand kunnen komen. "De club zoekt naar versterking in zijn positie."

Éderson verdedigt sinds de zomer van 2022 de clubkleuren van Atalanta. La Dea nam de multi-inzetbare middenvelder voor een slordige 23 miljoen euro over van Salernitana.

Sinds vorig seizoen is hij amper weg te denken uit de basisopstelling van trainer Gian Piero Gasperini. De man die al een eeuwigheid voor de groep staat in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia doet vrijwel steevast een beroep op Éderson.

In de huidige jaargang kwam hij zeventien maal in actie, waarvan zestien keer als basisspeler. Het leverde één doelpunt en evenveel assists op, al stelt Gasperini Éderson met name op vanwege zijn bijdrage aan de opbouw.