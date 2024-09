'Manchester City zet in op megadeal: 24 miljoen euro netto per jaar'

Manchester City werkt hard aan een nieuw contract voor Erling Braut Haaland, zo meldt Marca. De regerend landskampioen wil van de Noor de best betaalde speler in de Premier League maken. Het huidige contract van Haaland loopt medio 2027 af.

Marca weet dat een handtekening van Haaland onder een nieuw, verbeterd contract niet ver weg is. Zaakwaarnemer Rafaela Pimenta voerde al verschillende gesprekken met de clubleiding van Manchester City en alles wijst erop dat de Noor snel gaat bijtekenen.

Haaland kan met zijn nieuwe contract de best betaalde speler van de Premier League worden. Momenteel is die eer nog toebedeeld aan Kevin De Bruyne. Gesproken wordt over een netto jaarsalaris van 24 miljoen euro.

Even werd Haaland deze zomer in verband gebracht met een vertrek naar Real Madrid, maar nadat de Koninklijke de komst van Kylian Mbappé bekendmaakte verdwenen alle speculaties. Paris Saint-Germain beschikt eveneens over de financiële middelen om Haaland te halen, maar die club is een andere weg ingeslagen met het transferbeleid.

Haaland maakte twee jaar geleden voor zestig miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City. Spijt van zijn komst hebben ze in Engeland nog geen moment gehad, daar de spits aan de lopende band scoort.

In 102 officiële wedstrijden voor Manchester City wist Haaland 97 keer het net te vinden. Veertien keer was hij goed voor een assist. Dit Premier League-seizoen staat de teller al op zeven goals in drie wedstrijden.

Onderdeel van het nieuwe contract wordt een clausule waarmee Haaland de mogelijkheid behoudt om zijn eigen toekomst te bepalen. De spits beschikt momenteel over een soortgelijke ontsnappingsclausule.