Manchester City wil zich deze maand nog versterken met 20-jarige revelatie

Manchester City hoopt zich deze transferperiode te versterken met Abdukodir Khusanov, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Engelsen ondervinden wel concurrentie in de strijd om zijn handtekening.

Khusanov is een twintigjarige rechtsbenige centrumverdediger, die nog tot medio 2027 vastligt bij RC Lens. De Oezbeek wordt door Romano omschreven als 'één van de grootste talenten op zijn positie'.

Khusanov arriveerde in de zomer van 2023 in Noord-Frankrijk en was al in zijn eerste seizoen met grote regelmaat basisspeler. Dit seizoen is Khusanov al helemaal onomstreden bij Lens, waar hij doorgaans een driemansdefensie vormt met Facundo Medina en Kevin Danso.

Meerdere clubs hengelen naar de handtekening van de Aziaat, al noemt Romano naast Man City geen concrete clubs. Wel maakt de journalist duidelijk dat de Engelse topclub goed op de hoogte is van de vraagprijs van Lens.

Zeker is dat als Lens Khusanov van de hand doet, de club een enorme winst zal overhouden aan zijn pareltje. Khusanov kwam in 2023 namelijk voor slechts honderdduizend euro over het Wit-Russische Energetik-BGU Minsk.

Khusanov maakte furore in Wit-Rusland, voordat hij de eerste Oezbeek ooit werd die minuten maakte in de Ligue 1. Op 15 februari 2024 werd hij met 19 jaar en 11 maanden bovendien de jongste Oezbeek ooit in een UEFA-competitie.

Transfermarkt schat de waarde van Khusanov op twaalf miljoen euro, al ligt het zeer voor de hand dat als hij vertrekt, hij een veelvoud van dat bedrag zal kosten. Ondanks zijn nog jonge voetballeeftijd heeft Khusanov al achttien interlands achter zijn naam staan.