Manchester City rekent in Community Shield via lange strafschoppenserie af met Man United

Manchester City heeft zaterdag bij de opening van het seizoen in Engeland beslag gelegd op de Community Shield. De ploeg van Josep Guardiola kwam laat op achterstand via een goal van Alejandro Garnacho, maar maakte dat één minuut voor tijd weer goed via een kopbal van Bernardo Silva: 1-1. In de lange penaltyserie die volgde bleek Manchester City met 7-6 te sterk.

Guardiola koos voor een mix van gevestigde namen en aanstormende jeugd. Meest opvallende bankzitters waren Nathan Aké en Kevin De Bruyne, die in de slotseconden invielen. Basisplaatsen waren er voor de jongelingen Rico Lewis, Nico O'Reilly, Oscar Bobb en James McAtee. Blinkvanger Erling Braut Haaland startte in de spits. Ex-PSV'er Savinho maakte als invaller zijn debuut voor City. De Braziliaan schoot in de strafschoppenreeks de vierde penalty namens zijn ploeg raak.

Erik ten Hag besloot om zijn nieuwe spits Joshua Zirkzee op de bank te houden. Bruno Fernandes speelde als valse nummer 9, met om hem heen de vleugelspelers Marcus Rashford en Amad Diallo. Ex-Ajacied Lisandro Martínez startte als linksback, André Onana verdedigde als gebruikelijk het doel.

De eerste kansen van de wedstrijd waren voor Manchester City. In de 22ste minuut kreeg Bobb bij een dribbel van rechts naar binnen een goede schietkans. De Noor schoot echter ver over.

Nog groter was de kans drie minuten later voor McAtee, die profiteerde van een misverstand achterin bij Manchester United. Martínez leverde de bal zomaar in, waarna McAtee vanbinnen het strafschopgebied de verre paal trof.

Daarna waren er ook kansen voor de ploeg van Ten Hag. Diallo leek Mason Mount in de 31ste minuut een vrije intikker te kunnen gunnen, maar de pass van Diallo miste precisie. Enkele minuten later werd Rashford vrijgespeeld aan de linkerkant van het strafschopgebied. De kansrijke poging van Rashford richting verre hoek ging naast.

Kort na rust leek Bruno Fernandes een fantastische goal te maken, maar het afstandsschot in de kruising van de Portugees werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier voor tijd hielp Rashford een gigantische kans om zeep. Op aangeven van Alejandro Garnacho kreeg Rashford een vrije intikker, maar hij schoot op de buitenkant van de paal.

In de 82ste minuut opende Garnacho zelfstandig de score. De buitenspeler dribbelde van rechts dreigend naar binnen en plaatste de bal in de korte hoek: 0-1. Manchester United wist de zege niet over de streep te trekken. Een uitstekende voorzet van Bobb werd in de 89ste minuut ingekopt door invaller Bernardo Silva: 1-1.

Net als in Nederland wordt in Engeland geen verlenging gespeeld in de nationale Super Cup. Er volgde dus direct een penaltyserie. Onana pakte de eerste penalty van Manchester City, genomen door Bernardo Silva. Collegakeeper Ederson bracht redding op de vierde penalty van United, getrapt door Jadon Sancho. Ederson schoot vervolgens zelf de vijfde van City binnen. Zo stond er na de reguliere reeks een 4-4 penaltystand op het scorebord.



De beslissing viel bij de achtste penalty van United, die door Evans hopeloos over werd geschoten. Manuel Akanji schoot vervolgens de winnende voor City binnen: 7-6 in strafschoppen.