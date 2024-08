Manchester City - Manchester United: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip, recente vorm van beide teams en waar je de Community Shield kunt kijken

Een overzicht waar je het duel tussen Man City en Man Utd kunt kijken, met daarnaast het laatste team nieuws

Na een korte zomerstop gaat ook het Engelse voetbal deze zaterdag weer van start en we beginnen gelijk met een kraker van jewelste.

Het Manchester United van Erik ten Hag gaat het in de strijd om de Community Shield opnemen tegen regerend Premier League kampioen Manchester City.

United ging er vorig seizoen in de finale van de FA Cup met de zege vandoor, maar kunnen ze ook deze keer hun noisy neighbours aftroeven?

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Datum: 10 augustus, 2024 Aftrap: 16:00 Locatie: Wembley

Uitzending Manchester City - Manchester United: TV kanaal en online livestream s

De Engelse curtain raiser is te zien op Viaplay en te vinden op kanaal 19 bij Ziggo, kanaal 19 bij KPN of kanaal 12 bij Odido.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen in de livestream van Viaplay.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Manchester City

Het blijft even afwachten of Pep Guardiola er voor kiest om gelijk op volle sterkte aan te treden of het nieuwe seizoen langzaam wil opbouwen.

City zag meerdere spelers ver komen op het EK in Duitsland en het lijkt dan ook logisch dat deze mannen niet gelijk aan de bak moeten.

Guardiola lijkt het daarnaast ook zonder Ederson te moeten doen, die nog altijd niet fit is.

Selectie Man City 2024-25

Positie Spelers Keepers: Ederson, Ortega, Carson Verdedigers: Akanji, Ake, Cancelo, Dias, Gvardiol, Lewis, Stones, Walker, Wilson-Esbrand Middenvelders: De Bruyne, Foden, Kovacic, McAtee, Nunes, Perrone, Phillips, Rodri, Bernardo Silva Aanvallers: Bobb, Doku, Grealish, Savinho, Haaland

Blessures en schorsingen Manchester United

Het seizoen is nog niet eens echt begonnen en Ten Hag heeft nu al de nodige blessurezorgen.

Zo is nieuwe aankoop Leny Yoro eerstvoorlopig niet beschikbaar en is ook Tyrell Malacia er nog altijd niet bij.

Daarnaast blijft ook de fysieke staat van Rasmus Hojlund voorin zorgen baren.

Selectie Man Utd 2024-25

Positie Spelers Keepers: Onana, Bayindir, Heaton Verdedigers: Lindelof, Maguire, Lisandro Martinez, Malacia, Yoro, Diogo Dalot, Shaw, Wan-Bissaka, Evans Middenvelders: Amrabat, Mount, Bruno Fernandes, Eriksen, Casemiro, Mainoo, Pellistri, McTominay, Gore, Hannibal Aanvallers: Hojlund, Rashford, Zirkzee, Amad, Garnacho, Antony, Sancho

Recente vorm Manchester City

Datum Wedstrijden Competitie 03-08-2024 Manchester City 4-2 Chelsea Vriendschappelijk 31-07- 2024 Manchester City 2-2 Barcelona Vriendschappelijk 28-07- 2024 Manchester City 2-3 AC Milan Vriendschappelijk

Recente vorm Manchester United

Datum Wedstrijden Competitie 04-08- 2024 Manchester United 0-3 Liverpool Vriendschappelijk 01-08- 2024 Manchester United 3-2 Real Betis Vriendschappelijk 28-07- 2024 Arsenal 2-1 Manchester United Vriendschappelijk

