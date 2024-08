André Onana waarschuwt Manchester United-fans: 'Ik zal heel veel risico's nemen'

André Onana kende een wisselvallig eerste seizoen bij Manchester United, maar is niet van plan zijn risicovolle speelstijl te veranderen. Sterker nog: de Kameroener belooft in gesprek met The Guardian dat hij ook komend seizoen ‘heel veel risico’s’ gaat nemen.

Onana staat er, naast zijn katachtige reflexen, om bekend dat hij soms heel lang wacht met het versturen van passes en dat hij veel risico neemt in de opbouw. In zijn tijd bij Ajax, Inter en ook Manchester United heeft dat met enige regelmaat tot tegendoelpunten geleid.

“Ja, dat ben ik”, vertelt Onana in gesprek met de Britse krant. “En ik denk dat je dat dit seizoen zal zien, want ik zal veel risico’s nemen. Dit kan ik je nu al vertellen. Wees voorbereid, want het gaat dit seizoen gebeuren, geloof me. Ik zal er nog meer van genieten als het seizoen begint.”

“Omdat het beste team ter wereld risico’s neemt”, onderbouwt Onana. “Opbouwen van achteruit, dingen herkennen, situaties, wanneer de tegenstander één op één komt, of wanneer ze met drie of vier man drukzetten… Dus voor mij is het belangrijk om dat soort dingen te herkennen en de beste beslissing voor het team te nemen.”

“Ik zal veel verantwoordelijkheid nemen en ik denk dat mijn rug breed genoeg is om die verantwoordelijkheid te dragen, toch? Ik denk dat het dit seizoen leuk gaat worden.” Onana trekt zich niet veel aan van de soms negatieve geluiden over zijn prestaties.

"Als speler van Manchester United is het terecht om kritiek te krijgen als je niet wint, want uiteindelijk hoort dat bij je werk. We zijn hier om wedstrijden te spelen en ik kom hier als de beste keeper ter wereld, het is normaal dat ze streng voor me zijn omdat ze veel van me verwachten, maar tegelijkertijd geven ze me ook veel liefde."

"Je moet dat gewoon in evenwicht brengen en critici zijn soms goed, want je moet terugkijken op de dingen die niet goed gingen. Het is niet makkelijk om voor Manchester United te spelen, omdat de verwachtingen hier altijd hoger liggen." Onana heeft vertrouwen is het aankomende seizoen. "We hebben laten zien iedereen te kunnen verslaan en gaan ervoor vechten om alles te winnen."