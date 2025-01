Manchester City legt 35 miljoen neer en heeft tweede winteraanwinst zo goed als binnen

Manchester City heeft na Abdukodir Khusanov ook zijn tweede winteraanwinst zo goed als binnen. Vitor Reis, een achttienjarige centrale verdediger, komt voor 35 miljoen euro over van Palmeiras, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano met zijn beroemde ‘here we go!’.

Waar trainer Pep Guardiola er deze zomer nog van overtuigd was dat hij geen versterkingen nodig had, bleek niets uiteindelijk minder waar. Manchester City donderde voor de jaarwisseling hard naar beneden op de ranglijst en staat inmiddels zesde in de Premier League, waardoor het zich voor het eerst sinds 2018 flink roert op de winterse transfermarkt.

Reis moet daarom de volgende versterking worden voor Manchester City. De Braziliaan heeft al een mondeling akkoord bereikt en een officiële bevestiging vanuit de club lijkt dan ook niet ver weg.

De achttienjarige Reis lag nog tot medio 2028 vast in zijn geboorteland, waardoor Manchester City flink de portemonnee heeft moeten trekken. Volgens Transfermarkt is Reis veertien miljoen euro waard. Reis wordt in zijn thuisland geroemd om zijn fysieke kracht en inzicht, wat perfect past in het plaatje van Guardiola. Ook is hij sterk in de lucht.

Reis is niet de eerste speler van Palmeiras die voor veel geld de overstap naar Europa maakt. Endrick (voor 47,5 miljoen naar Real Madrid), Estevão (voor 34 miljoen naar Chelsea), Luis Guilherme (voor 23 miljoen naar West Ham United) en Danilo (voor 20 miljoen naar Nottingham Forest) gingen hem onlangs al voor.

Manchester City haalde vorige week ook al een centrumverdediger binnen met Khusanov, die voor veertig miljoen overkwam van RC Lens. Opvallend is dus dat the Citizens vooralsnog geen vervanger aantrekken voor de langdurig geblesseerde Rodri, die toch het meest gemist wordt in het elftal van Guardiola.

Na de transfer van Reis is Manchester City naar verwachting nog niet klaar op de transfermarkt. Er zou namelijk ook al een mondeling akkoord bereikt zijn met Omar Marmoush. De Bundesliga-sensatie kost zo’n zestig miljoen euro en moet de voorhoede van een nieuwe kwaliteitsinjectie voorzien.