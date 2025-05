BILD: Ajax is geïnteresseerd in 67-voudig international

Ajax is geïnteresseerd in Eljif Elmas. Dat meldt BILD. De 25-jarige middenvelder is eigendom van RB Leipzig, maar speelt momenteel op huurbasis bij Torino.

Bij Leipzig wist Elmas nog niet echt te overtuigen. Eind januari werd hij uitgeleend aan Torino, waar hij nu nog steeds speelt. Na dit seizoen heeft de Italiaanse club de mogelijkheid om hem voor achttien miljoen euro over te nemen.

Volgens BILD zou Torino Elmas graag overnemen, maar niet voor dat bedrag. Daardoor is er een kans dat de Noord-Macedoniër na dit seizoen ‘gewoon’ terugkeert naar Leipzig.

Bij die club, waar hij nog tot medio 2028 vastligt, verdient hij volgens de krant zes miljoen euro per jaar. Daarmee is hij een behoorlijk dure speler voor op de bank.

Ajax zou Leipzig en Elmas in dat geval mogelijk uit zijn lijden kunnen verlossen. Volgens BILD zijn de Amsterdammers namelijk geïnteresseerd in de rechtsbenige aanvallende middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel in op veertien miljoen euro.

Elmas begon zijn loopbaan in Noord-Macedonië, bij FK Rabotnički Skopje. In 2017 vertrok hij bij Fenerbahçe, waar hij echt doorbrak. Twee jaar later maakte hij voor bijna achttien miljoen euro de overstap naar Napoli.

Bij die club speelde de 67-voudig international (13 goals) 4,5 jaar en werd hij in 2023 landskampioen. Begin 2024 nam Leipzig hem over voor 24 miljoen euro. Voor de Duitse club kwam hij tot dusver tot 22 officiële duels, waarin hij niet scoorde maar wel één assist gaf. Bij Torino, waar hij dus sinds eind januari speelt, noteerde hij tot dusver vier goals in elf officiële duels.