'John Heitinga noemde mij na Edson Álvarez de beste balafpakker bij Ajax'

Enric Llansana, middenvelder van Go Ahead Eagles, staat momenteel bovenaan het lijstje van meeste geslaagde tackles (67) in de Eredivisie. Voor de 24-jarige controleur is dat geen verrassing.

De kersverse bekerwinnaar van Go Ahead komt aan het woord in Spelinzicht van ESPN. “Dit is een mooie statistiek voor een verdedigende middenvelder. Dat is zeker iets om trots op te zijn.”

“John Heitinga zei weleens dat ik na Edson Álvarez de beste balafpakker bij Ajax was. Nu ik in deze lijstjes sta, haalt hij best wel zijn gelijk”, zegt Llansana.

Llansana, destijds speler van Jong Ajax, had eerder het gevoel dat Heitinga aan het overdrijven was. “Maar als je ziet waar Edson Álvarez nu is, dan is het eigenlijk heel mooi dat John dat zo benoemde.”

Llansana verliet Ajax in de zomer van 2022 voor Go Ahead. In Deventer ligt de rechtspoot nog vast tot medio 2026.

In 90 officiële wedstrijden namens Go Ahead kwam Llansana tot 7 doelpunten en 5 assists. Volgens Transfermarkt is hij 3 miljoen euro waard.

Het is nog onduidelijk of Llansana met Kowet Europa in gaat. “In het voetbal kun je nooit zeggen dat je honderd procent ergens blijft. Laat ik het op fifty-fifty houden.”