Santiago Gimenez komt van de bank en is met dubbelslag grote held van AC Milan

Santiago Gimenez was vrijdag goud waard voor AC Milan. De aanvaller tekende kort na zijn entree als invaller voor de 1-1, en maakte in blessuretijd ook de 3-1. Voor de bezoekers is de nederlaag een flinke klap in de strijd om Champions League-voetbal.

Benjamín Domínguez leek Bologna na 25 minuten op voorsprong te brengen, ware het niet dat Mike Maignan een geweldige redding in huis had. AC Milan knokte zich terug in de wedstrijd, maar dat leverde voor rust geen openingstreffer op.

Het was juist Bologna dat kort na rust op 0-1 kwam via Riccardo Orsolini. Theo Hernández dacht AC Milan op 1-1 te brengen met een vlammend schot, maar Lukasz Skorupski had andere plannen en hield de bezoekers op de been met een topredding.

Kort daarvoor werd Thijs Dallinga gewisseld bij Bologna, waar Sam Beukema centraal achterin opereerde. Bij AC Milan verscheen Gimenez binnen de lijnen en dat bleek een gouden greep van Sérgio Conceição. Christian Pulisic wist de Mexicaan te bereiken in de zestien, waar de oud-Feyenoorder niet nadacht en de 1-1 binnenschoot door de benen van de keeper.

Het was het sein voor AC Milan om door te drukken. Dat resulteerde in de 80ste minuut in de 2-1 van de bedrijvige Pulisic. In een tijdsbestek van enkele minuten ging het San Siro van een grafstemming naar een stadion vol enthousiaste supporters.

AC Milan hield stand in de slotfase, zag Gimenez nog een keer scoren in blessuretijd, en kan drie punten bijschrijven in de Serie A. De Milanezen staan nu achtste en hebben nog kans om plek zes en een ticket voor de voorronde van de Conference League te veroveren.