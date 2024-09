Rodri komt dit seizoen niet meer in actie, zo melden bronnen maandag aan de Engelse tak van ESPN. Onderzoek wijst uit dat de Spaanse middenvelder de voorste kruisband in zijn rechterknie heeft gescheurd. Rodri viel zondag in de topper tegen Arsenal (2-2) al voor rust geblesseerd uit en meteen werd het ergste gevreesd.

Uit scans die maandag zijn afgenomen komt naar voren dat Rodri vanwege de aard van de kwetsuur maandenlang moet revalideren. Manchester City moet het nieuws over de lange absentie van Rodri overigens nog wel bevestigen. De verwachting is dat de controleur, na enkele nieuwe scans, wordt geopereerd in Barcelona.

Manchester City stond op het moment van het uitvallen van Rodri met 1-0 voor, dankzij de honderdste treffer van Erling Haaland. Ilkay Gündogan had de voorsprong kunnen verdubbelen, ware het niet dat de controleur de paal raakte. Een minuut later ging het mis voor Rodri.

De Europees kampioen van afgelopen zomer ging naar de grond en greep met een van pijn vertrokken gezicht naar zijn knie. Rodri ging uiteindelijk strompelend naar de kant, met Mateo Kovacovic als zijn vervanger.

Rodri klaagde vorige week overigens over de overvolle speelkalender in Engeland. De middenvelder sprak zelfs de verwachting uit dat spelers op termijn gaan staken, om zo aandacht te vragen voor de vele duels die moeten worden afgewerkt.

Spelers van Manchester City kunnen, interlandverplichtingen meegenomen, dit seizoen maar liefst 85 (!) wedstrijden spelen in alle competities. Dat is te veel, zo luidt het oordeel van Rodri.

''Of staken een realistische optie is? Ik denk dat we daar dicht bij zijn'', zo zei de spelverdeler. ''Dat is niet alleen mijn mening, maar de algemene opinie van alle voetballers. Als het zo blijft, komt er een moment dat we geen keuze meer hebben.''