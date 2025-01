Manchester City herpakt zich en boekt monsterzege aan de hand van uitblinkende Phil Foden

Manchester City heeft zondag een enorme uitzege geboekt in de Premier League. Op bezoek bij laagvlieger Ipswich Town werd het aan de hand van een uitblinkende Phil Foden maar liefst 0-6. Door de zege staat de ploeg van Pep Guardiola voor het eerst sinds lange tijd weer in de top 4.

Bij Manchester City werden de afgelopen week meerdere nieuwe aanwinsten binnengehaald, maar die waren zondag geen van allen van de partij. Zodoende koos Guardiola voor de vertrouwde namen, met onder meer Kevin De Bruyne aan de aftrap. De eerste grote kans was echter voor Erling Haaland.

De Noor kwam na een pass van Mateo Kovacic oog in oog met doelman Christian Walton te staan, die ternauwernood een antwoord had. Ook Ipswich kreeg een grote mogelijkheid. Het had namelijk een variant in huis bij een vrije trap, wat een vrije schietkans voor Omari Hutchinson opleverde. Zijn inzet vloog net over de lat.

Na een half uur was het verzet van Ipswich echter al gebroken. Eerst opende Foden op aangeven van De Bruyne de score, drie minuten later was het Kovacic die op aangeven van Foden de 0-2 binnen kon vuren. Voor rust werd het zelfs al 0-3, toen Foden simpel kon binnentikken na het terugleggen van De Bruyne.

De wedstrijd was daarom voor rust al beslist, maar Manchester City was niet van plan de voet van het gaspedaal te halen. Binnen vijf minuten na de pauze zorgde Jérémy Doku er met een fraaie actie voor dat de 0-4 op het scorebord kwam. Binnen het uur maakte Haaland er op aangeven van Doku ook 0-5 van.

Daarna begonnen beide ploegen met wisselen, maar dat deed de City-trein niet stoppen. Kovacic gaf een geweldige hoge steekbal door het centrum, die door invaller James McAtee werd binnengekopt: 0-6. Daarna leek de ploeg van Guardiola het wel best te vinden en nam het wat gas terug.

Zo herstelt Manchester City zich van de zeperd van afgelopen dinsdag tegen Brentford (2-2) en liet het bij vlagen weer het oude combinatiespel zien. Ook gaat de ploeg van Guardiola met een goed gevoel richting de Champions League-clash met Paris Saint-Germain. Manchester City heeft ook daar een overwinning nodig, daar het op plek 22 staat in het miljardenbal. Voor de koploper van Frankrijk is dat niet anders, zij staan op plaats 25.