Manchester City gaat naast Kevin De Bruyne ook man van 319 duels uitzwaaien

Manchester City gaat een nieuw tijdperk in. Ook het boek met Kyle Walker (34) sluit komende zomer definitief, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano.

Romano komt donderdagochtend via X met een update over Walker. De ervaren Engelse verdediger speelt sinds januari op huurbasis voor AC Milan, dat hem komende zomer voor 5 miljoen euro definitief kan overnemen.

Ook in het geval Milan besluit de optie tot koop niet te lichten, heeft Walker geen toekomst meer in het Etihad Stadium. In Manchester ligt de rechtspoot nog tot de zomer van 2026 vast.

Volgens Romano beslist Milan pas in een later stadium of Walker gekocht gaat worden. De nieuwe directeur moet die knoop doorhakken.

Walker zal in ieder geval niet meer terugkeren in het shirt van Manchester City, dat komende zomer op zoek gaat naar een nieuwe rechtsback. Tot dusver speelde hij 319 wedstrijden namens the Citizens.

Het is momenteel overigens ook de vraag of Walker dit seizoen nog in actie komt bij Milan. Deze week bevestigde de Italiaanse club dat hij lange tijd is uitgeschakeld wegens een operatie aan een gebroken elleboog.

Walker speelde dit seizoen twaalf officiële wedstrijden namens Milan. In het tweeluik met Feyenoord had hij zijn handen vol aan smaakmaker Igor Paixão.