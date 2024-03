Manchester City en Arsenal scoren niet: Liverpool grote winnaar van het weekend

Manchester City en Arsenal zijn zondagmiddag niet tot scoren gekomen in het Etihad Stadium. Managers Pep Guardiola en Mikel Arteta zagen dat beide ploegen kansen kregen, maar het ontbrak simpelweg aan scherpte voor het doel: 0-0. Door de puntendeling is Liverpool, dat eerder op de dag afrekende met Brighton & Hove Albion (2-1), de grote winnaar van het weekend. The Reds leiden de dans in de Premier League met 67 punten, gevolgd door Arsenal (65) en Manchester City (64).

Aan de kant van Manchester City voerde Guardiola twee wijzigingen door ten opzichte van FA Cup-zege op Newcastle United (2-0). Kyle Walker werd vervangen door Nathan Aké, terwijl Kevin De Bruyne landgenoot Jérémy Doku afloste. Bij Arsenal voerde manager Mikel Arteta twee wijzigingen door vergeleken met de overwinning op Brentford (2-1). David Raya kreeg de voorkeur boven Aaron Ramsdale, terwijl Gabriel Jesus startte ten faveure van Leandro Trossard.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Manchester City was de dominante ploeg in de openingsfase, waarin onder meer Erling Braut Haaland net niet tot een kopbal kwam. Arsenal stichtte zelf ook gevaar, al had het daarbij wel de hulp van Manuel Akanji nodig. De Zwitser dook onder de bal door en zag Gabriel Jesus veel te weinig met zijn volley doen.

Na een kwartier spelen kreeg Aké de grootste kans van de wedstrijd. De Oranje-international kreeg de bal uit een hoekschop op zijn hoofd, maar deed daar bijzonder weinig mee. De weinig krachtige inzet van Aké werd gekeerd door Raya, die amper leek door te hebben dat hij de reddende engel van Arsenal was.

Halverwege de eerste helft ging Aké plots zitten. Al snel werd duidelijk dat de Nederlander niet verder kon en hij liet zich dan ook aflossen door Rico Lewis, waardoor Akanji naar het centrum schoof. De nieuwe verdediging van Manchester City kwam na een half uur met de schrik vrij toen Gabriel Jesus na een goede kapbeweging net naast schoot. De Braziliaan kreeg een nieuwe kans na een dramatische inspeelpass van Mateo Kovacic, maar wachtte te lang en liep zich vast.

Het eerste gevaar na rust kwam van de voet van Kovacic. De Kroaat zag wat ruimte voor zich en besloot vanaf een meter of twintig te schieten. Zeker niet onaardig gedacht, maar zijn poging vloog een meter naast het doel van Stefan Ortega. Aan de andere kant kwam Manchester City juist goed weg, toen Gabriel Jesus een teenlengte tekortkwam om een voorzet bij de tweede paal binnen te glijden.

Arsenal verdedigde uitstekend en zorgde er zo voor dat het normaal zo dominante Manchester City weinig potten kon breken. Guardiola bracht met Doku en Jack Grealish twee verse aanvallende krachten; Arteta reageerde met de komst van Thomas Partey en Takehiro Tomiyasu. Veel veranderden de wissels niet aan het spelbeeld. Manchester City was de dominante ploeg, maar beet zich stuk op the Gunners.

Manchester City nam naarmate het eindsignaal in zicht kwam wat meer risico. Het leverde een op het oog grote kans op voor Haaland, die echter geen rekening leek te houden met de afleidende bewegingen van Raya en derhalve vergat te schieten. De risico's van Manchester City leverde Arsenal wat ruimtes op en na een fraai passje van Martin Ødegaard leek Trossard op weg naar de 0-1, ware het niet dat Ortega redde op het schot van de Belg. Het bleek de laatste serieuze kans van de wedstrijd te zijn.

Welke club wordt kampioen van Engeland? Liverpool Arsenal Manchester City Stem Welke club wordt kampioen van Engeland? Liverpool 46% Arsenal 30% Manchester City 24% Totaal aantal stemmen: 205 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties