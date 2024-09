Manchester City boekt zonder Erling Braut Haaland maar mét piepjonge debutant nipte zege in EFL Cup

Manchester City heeft dinsdagavond de vierde ronde van de EFL Cup weten te bereiken. De ploeg van manager Pep Guardiola was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Watford. Jérémy Doku en Matheus Nunes zorgden voor de doelpunten van de thuisploeg, waarna Tom Ince nog iets terugdeed.

Kaden Braithwaite maakte zijn debuut voor Manchester City, door aan de aftrap te verschijnen. De verdediger is daardoor met zijn leeftijd van 16 jaar en 183 dagen de op twee na jongste Manchester City-speler ooit.

Iemand die er juist niet bij was aan de kant van de thuisploeg, was Erling Braut Haaland. De doelpuntenmachine kreeg van zijn werkgever verlof om naar Noorwegen af te reizen vanwege een uitvaart. Vermoedelijk is hij dit weekend, als Manchester City equipe afreist naar Newcastle, wel weer gewoon van de partij.

Al binnen vijf minuten stond het 1-0. Ryan Porteous speelde de bal te kort op terug op zijn doelman, en via James McAtee en Jack Grealish belandde de bal bij Doku. De Belg schoot van een meter of vijftien raak.

Acht minuten voor rust verdubbelde Matheus Nunes de score, door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de hoek te plaatsen: 2-0. Daarmee ging Manchester City met een comfortabele rust de rust in.

In de tweede helft waren the Citizens meermaals dicht bij de derde treffer. Zo zag voormalig PSV’er Sávio, die was ingevallen, een inzet van de lijn worden gehaald. Even later raakte hij de paal.

Vlak voor tijd werd het plots toch nog spannend. Ince krulde de bal schitterend in de verre hoek: 2-1. Verder dan dat kwam de huidige nummer acht van de Championship echter niet, waardoor Manchester City verder bekert.