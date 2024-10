Management Vinícius Júnior wijst naar 'strijd tegen racisme' na vraag over cryptische X-post

Het management van Vinícius Júnior heeft dinsdag tegenover persbureau Reuters tekst en uitleg gegeven bij de cryptische X-post die de Ballon d'Or-runner-up maandagavond plaatste. Volgens de staf refereerde Vinícius met zijn post aan zijn 'strijd tegen racisme', die ervoor gezorgd zou hebben dat niet hij, maar Rodri er met de Gouden Bal vandoor ging.

Tot ieders verbazing kwam dinsdagmiddag het nieuws naar buiten dat de controleur van Manchester City de prestigieuze individuele onderscheiding in de wacht zou slepen. En dat terwijl er al weken lang geschreven werd over het 'gegeven' dat de Ballon d'Or met Vinícius mee naar huis zou gaan.

Snel nadat Rodri de prijs maandagavond daadwerkelijk in handen kreeg, meldde de Braziliaanse nummer twee zich op X. "Ik doe het tien keer als het nodig is. Ze zijn er niet klaar voor", was de boodschap die de gedecideerde steraanvaller aan de wereld meegaf.

Daags na de ceremonie in Parijs werd het management van Vini om opheldering gevraagd. Zijn staf vertelde aan Reuters dat de post refereerde aan 'zijn strijd tegen racisme' en dat zij 'geloven dat dit de reden was dat hij de prijs niet won'. "De voetbalwereld is niet klaar om een speler te accepteren die tegen het systeem vecht."

Vinícius is in Spanje al meermaals het slachtoffer geweest van racisme. Onlangs werden nog vier Atlético Madrid-aanhangers opgepakt wegens een 'racistische haatcampagne' jegens de buitenspeler.

Reactie France Football

Vincent Garcia, hoofdredacteur van France Football, het blad dat de Ballon d'Or uitreikt, reageerde in gesprek met Marca op de veelbesproken Gouden Bal-uitreiking. Volgens hem heeft Vinícius 'geleden' onder het gegeven dat ook Jude Bellingham en Daniel Carvajal in aanmerking kwamen voor de prijs.

"Rekenkundig kost hem dat wat punten", denkt Garcia, die verzekert dat vooraf niemand wist wie de Ballon d'Or ging winnen. "Real Madrid zette mij onder druk om te weten of Vinícius had gewonnen, en misschien dachten ze vanwege mijn stilzwijgen dat hij had verloren, waardoor ze niet kwamen opdagen. Ik ben onaangenaam verrast."