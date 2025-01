Management van bij Manchester United uit beeld verdwenen Marcus Rashford vliegt naar Italië om eventuele huurtransfer te bespreken

Het management van Marcus Rashford is naar Milaan gevlogen om een eventuele huurtransfer te bespreken met AC Milan. Dat melden Fabrizio Romano en The Athletic. De 27-jarige linksbuiten wil Manchester United deze maand verlaten en geniet interesse van meerdere clubs. Het management van Rashford spreekt deze week ook met Borussia Dortmund.

De vertegenwoordigers van de Engelsman spreken met I Rossoneri over de voorwaarden van een eventuele huurtransfer, zoals het salaris en de eisen van Manchester United. Mocht Rashford tijdelijk willen overstappen naar de rode club uit Milaan, dan moet hij in ieder geval wel veel water bij de wijn doen. De rechtspoot verdient momenteel 390.000 euro per week en daar gaat Milan niet aan beginnen.

Milan verkent de mogelijkheden die zich deze maand mogelijk voor zouden kunnen doen op de transfermarkt. De Italianen willen Sérgio Conceição voorzien van een zo sterk mogelijke selectie. De vijftigjarige Portugees werd op 30 december aangesteld als opvolger van Paulo Fonseca en pakte deze week direct zijn eerste prijs door een 2-0 achterstand om te buigen naar een 2-3 overwinning tegen Inter in de finale van de Super Cup.

Rashford zou bij Milan te maken krijgen met veel concurrentie in de aanval. De jeugdexponent van Manchester United speelt het liefst op de linkerflank, maar daar is sterspeler Rafael Leão zo goed als onomstreden. Op de rechtervleugel maakt Christian Pulisic bijna wekelijks indruk en in de spits beschikt Conceição over onder anderen Luka Jovic, Álvaro Morata en Tammy Abraham, die de winnende maakte tegen Inter.

Het management van Rashford spreekt deze week ook met Dortmund over een eventuele tijdelijke overstap. Die Borussen denken dat ze de vleugelspeler eenzelfde soort scenario kunnen voorschotelen als Jadon Sancho, die een jaar geleden ook op een zijspoor zat bij Manchester United en in het Signal Iduna Park weer helemaal opleefde. Met Sancho als belangrijke speler schopten de Duitsers het tot de finale van de Champions League, waarin Real Madrid uiteindelijk te sterk bleek.

Rashford wil hoe dan ook actief blijven op het hoogste niveau. Daarom wees hij volgens journalist Ben Jacobs onlangs al drie clubs uit Saudi-Arabië af. Rashford had een jaarsalaris van 35 miljoen euro kunnen gaan opstrijken, maar zei ‘nee’ omdat hij wil vechten voor zijn plek in de selectie van Engeland. Onder nieuwbakken bondscoach Thomas Tuchel hoopt de zestigvoudig international voor een nieuwe kans te gaan en zich in de kijker te spelen voor het WK van volgend jaar zomer.