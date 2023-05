Man United recht rug na goal Tete en pakt plek 3; Weghorst mist moment of glory

Zondag, 28 mei 2023 om 19:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:09

Manchester United heeft zondag op de slotdag van de Premier League beslag gelegd op de derde plaats. De ploeg van Erik ten Hag had het vooraf al in eigen hand en won met 2-1 van Fulham. Wout Weghorst verprutste vlak voor tijd een gigantische kans op zijn vermoedelijk laatste doelpunt in het shirt van Manchester United. Newcastle United kwam niet voorbij Chelsea (1-1) en eindigt als nummer vier. The Blues finishen op een zeer teleurstellende twaalfde plek.

Wout Weghorst blijft doelpuntloos! Ook deze grote kans is niet besteed aan Weghorst en dus heeft hij dit seizoen weten te scoren in de Premier League...

Manchester United - Fulham 2-1

Tyrell Malacia en Kenny Tete begonnen in de basis op de backposities bij respectievelijk Manchester United en Fulham. Laatstgenoemde opende al in de negentiende minuut de score door bij de eerste paal een hoekschop binnen te koppen: 0-1. Casemiro gaf korte tijd later een penalty weg aan Fulham. Aleksandar Mitrovic zag hoe zijn matige inzet uit de onderhoek getikt werd door David de Gea. De thuisploeg rechtte de rug en speelde zich alsnog naar de zege.

De Nederlander zet met zijn eerste doelpunt in de Premier League Fulham op voorsprong tegen Manchester United

Alejandro Garnacho had de lat al eens geraakt toen United in minuut 39 op 1-1 kwam. Fred werd van de bal gezet in het strafschopgebied, waarna de bal voor de voeten rolde van Jadon Sancho. Een simpele intikker was voldoende voor de linksbuiten om zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen te maken. Tien minuten na rust verstuurde Fred een schitterende steekbal op Bruno Fernandes, die het een-op-een met Bernd Leno met een stiftje afrondde: 2-1. Weghorst mocht de laatste dertien minuten meedoen en kreeg vlak voor tijd een gigantische kans. De spits had de bal na een uitstekende voorzet van Anthony Martial voor het inglijden, maar stuurde de bal naast.

Chelsea - Newcastle United 1-1

Chelsea had in de laatste wedstrijd onder Frank Lampard niets meer om voor te spelen behalve de eer. Newcastle daarentegen kon bij winst én een gunstig resultaat in Manchester nog derde kon worden. The Magpies gingen in dat verband goed van start op Stamford Bridge. Nog geen negen minuten stonden er op de klok toen Anthony Gordon op de juiste plek stond bij een lage voorzet van Elliot Anderson: 0-1. Een klein kwartier later stond de eindstand al op het scorebord. Raheem Sterling bracht de bal na een slimme kapbeweging richting de doelmond van Newcastle, waar Kieran Trippier deze ongelukkig zijn achter zijn eigen doelman werkte.