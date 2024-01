Man United kan ondanks langverwachte goal van Rashford niet winnen van Spurs

De Premier League-wedstrijd tussen Manchester United en Tottenham Hotspur is zondagavond geëindigd in een gelijkspel. Rasmus Højlund en Marcus Rashford, die dit seizoen veel moeite hebben om te scoren, brachten de thuisploeg tot tweemaal toe op voorsprong, maar het bleek niet genoeg voor een zege. The Spurs behaalden via goals van Richarlison en Rodrigo Bentancur een punt: 2-2. Nummer vijf Tottenham houdt nummer zeven Manchester United daardoor op acht punten achterstand.

Tottenham nam in januari Timo Werner op huurbasis over van RB Leipzig. De aanvaller speelde de laatste maanden geen enkele keer een volledige helft, maar werd door Ange Postecoglou direct in de basis gezet. Werner stond op links, waar Son Heung-min vanwege zijn deelname aan de Azië Cup met Zuid-Korea gemist wordt.

Manchester United heeft dit seizoen veel moeite om doelpunten te maken, maar zondag viel de eerste treffer van de ploeg van Erik ten Hag binnen drie minuten. Rashford werd bij een dribbel naar binnen toe afgestopt, waarna de bal voor de voeten viel bij Højlund. De spits aarzelde niet en vuurde vernietigend binnen: 0-1.

De openingsfase was levendig. Tottenham maakte het de thuisploeg lastig met voorzetten vanaf de zijkant. Rodrigo Bentancur zag een kopbal smoren, maar Richarlison wist in de negentiende minuut te scoren met het hoofd. De Braziliaan knikte een uitstekende hoekschop van Pedro Porro in het drukke strafschopgebied binnen: 1-1.

Het balbezit was vooral voor the Spurs, terwijl Manchester United het met name moest hebben van de snelle tegenstoot. In de 39ste minuut bracht Rashford de bal bij zo'n uitbraak voor het doel, waarna Destiny Udogie bijna in eigen doel kopte. De paal voorkwam dat.

Een minuut later scoorden de manschappen van Ten Hag alsnog. Rashford kwam van links dreigend naar binnen, zette een een-twee op met Højlund en vond met een diagonaal schot de verre onderhoek: 2-1. Een bevrijdende goal voor Rashford, die al zestien uur spelen zonder doelpunt was op Old Trafford.

Op slag van rust kreeg zowel Manchester United als Tottenham een behoorlijke mogelijkheid. Rashford wachtte te lang met schieten en vuurde uiteindelijk over, terwijl Spurs-verdediger Cristian Romero de bal uit een nieuwe voorzet van Porro op de lat kopte.

Tottenham had na rust niet beter kunnen beginnen en stond binnen een minuut weer op gelijke hoogte. Werner bediende vanaf de linkerflank Bentancur, die de bal even meenam en vervolgens met een kanonskogel achter André Onana vuurde: 2-2.

Diep in blessuretijd kreeg Manchester United een enorme kans om alsnog drie punten te behalen. Scott McTominay, die dit seizoen al veel belangrijke goals maakte, kopte in compleet vrije positie over.

