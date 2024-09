Opmerkelijke transfer van Ten Hag komt tijdens wedstrijd van Chelsea zwaar onder vuur te liggen

Jadon Sancho is uitstekend begonnen aan het seizoen met zijn nieuwe club Chelsea, zo constateren ook de supporters van Manchester United met pijn in het hart. Fans verafschuwen zaterdag massaal op X de beslissing van Erik ten Hag om Sancho naar de concurrent in de Premier League te laten gaan, en koppelen daaraan ook de transfer van Mason Mount.

Chelsea rekende zaterdag probleemloos af met West Ham United, dat al na 47 minuten tegen de uiteindelijke eindstand van 0-3 aankeek. Sancho leverde de assist bij de vroege 0-1 van Nicolas Jackson.

Sancho, die na 57 minuten met applaus van het veld ging, staat na twee Premier League-wedstrijden voor Chelsea op twee assists. Het is een uitstekend begin voor de 24-jarige linksbuiten, die door Chelsea zonder huursom gehuurd wordt van Manchester United. Er zit een verplichte optie tot koop in de overeenkomst van naar verluidt 'slechts' 25 miljoen euro.

Het staat in schril contrast met het bedrag dat Manchester United onder aanvoering van Ten Hag een jaar geleden betaalde aan Chelsea voor Mount, zo stippen veel supporters van the Red Devils aan op social media. Het ging om een vast bedrag van 65 miljoen euro plus 6 miljoen euro aan bonussen.

Op X worden veel vergelijkingen getrokken tussen de spelers. "Sancho heeft na twee wedstrijden al meer assists voor Chelsea dan Mount na meer dan een jaar voor Manchester United", is een veelgemaakt statement.

"Je kunt wel stellen dat Chelsea de betere deal heeft gemaakt", klinkt het.

"Sancho voor Mount is daylight robbery", zegt een andere fan. "Sancho verliet Manchester United en wandelde zo recht de basiself van Chelsea in", constateert weer een andere fan.