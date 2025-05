Auto rijdt in op fans tijdens huldiging Liverpool: meerdere gewonden

Tijdens de huldiging van kampioen Liverpool in het stadscentrum zijn meerdere mensen aangereden, zo melden diverse Britse media maandag. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om de gewonden te verzorgen.

Het incident vond rond 18.00 Nederlandse tijd plaats op Dale Street, net nadat de spelersbus van Liverpool daar doorheen was gereden. Volgens de BBC zijn minstens drie slachtoffers afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hoeveel slachtoffers in totaal betrokken zijn bij het voorval, is nog niet openbaar gemaakt. Er circuleren op de sociale media in ieder geval schokkende beelden van de aanrijding.

Op de beelden vanuit een gebouw dicht in de buurt is te zijn dat de betreffende auto bewust op de schare met fans inrijdt. Veel mensen rennen hard weg en er is duidelijk veel schrik bij de aanhang van Liverpool.

De aanrijding is inmiddels bevestigd door de lokale politie in Liverpool. ''We kijken momenteel naar een melding van een verkeersongeval in het centrum van Liverpool. De politie is ter plaatse en er is een man gearresteerd.''

Liverpool kroonde zich eind april tot kampioen na een 5-1 zege op Tottenham Hotspur. De landstitel werd zondag uitgereikt na de afsluitende thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (1-1).