Maleisië wil Indonesië nadoen en hoopt 3 Nederlandse voetballers te overtuigen

Maleisië is geïnspireerd door de Indonesische voetbalbond, zo meldt de New Straits Times. Volgens de oudste krant van het Aziatische land wil de nummer 132 van de FIFA-wereldranglijst Nederlandse profs strikken, om zo hogerop te raken in de mondiale voetbalpiramide.

Begin oktober werd bekend dat Mats Deijl, de 27-jarige aanvoerder van Go Ahead Eagles, geen international van Maleisië mag worden. Na een uitgebreid onderzoek van de FIFA bleek dat de familieconnectie met het land te ver weg lag.

Maleisië geeft echter niet op. Rob Friend, Chief Executive Officer van de Maleisische voetbalbond , gaat volgens de meest recente berichtgeving een poging wagen om Ferdy Druijf (Rapid Wien), Sem Scheperman (Heracles Almelo) en Dylan van Wageningen (Sparta Rotterdam) te overtuigen.

Druijf is daarvan de bekendste naam. De 26-jarige spits speelde zijn jeugdinterlands namens Nederland, maar kan mogelijk interlands gaan spelen voor Maleisië. Wel moeten ook deze drie genoemde gevallen nog onderzocht worden door de FIFA.

Momenteel kampt Druijf met een zware knieblessure, maar de rechtspoot moet een van de eerste versterkingen van Maleisië worden. Scheperman is op dit moment wisselspeler bij Heracles Almelo. Van Wageningen speelt in Jong Sparta.

Indonesië heeft in de afgelopen jaren al behoorlijk wat Nederlanders genaturaliseerd. Het Aziatische land droomt van een deelname aan het WK

In de huidige selectie van Indonesië zitten spelers als Maarten Paes, Kevin Diks, Eliano Reijnders, Mees Hilgers, Justin Hubner, Jay Idzes, Shayne Pattynama, Calvin Verdonk, Thom Haye, Ivar Jenner, Nathan Tjoe-A-On en Ragnar Oratmangoen.