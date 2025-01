Maccabi Tel Aviv zet financieel directeur op straat na racistische uitspraak: ‘Als je naar Afrika reist…’

Maccabi Tel Aviv heeft financieel directeur Tomer Shmuel op staande voet ontslagen. Reden is een racistische uitspraak die Shmuel deed op sociale media een dag na de competiewedstrijd tegen Hapoel Be’er Sheva (2-2).

Shmuel deelde een foto van het stadion van competitiegenoot Hapoel Be’er Sheva op zijn Facebook en zette daar de volgende tekst bij: “Als je naar Afrika reist, moet je niet verbaasd zijn als je apen tegenkomt.”

De financieel directeur verwijderde de post snel, maar het leed was al geschied. Hapoel Be'er Sheva sprak vol woede over een 'schandelijk bericht'. Ook de organisatie van de Israëlische competitie sprak zijn afkeuring uit en deelde een boete van zo’n 2660 euro uit.

De voetbalbond van Israël liet ook van zich horen. “Niets kan een bericht rechtvaardigen dat zo beledigend, vernederend en schokkend is”, begint het statement.

“Zelfs als het bericht is verwijderd, zou degene die verantwoordelijk is ervoor er goed aan doen om snel excuses aan te bieden en na te denken over hoe de fout hersteld kan worden. De zaak is doorverwezen naar de aanklager van de voetbalbond voor onderzoek”, aldus de bond.

Maccabi Tel Aviv heeft inmiddels ook van zich laten horen en bevestigt het ontslag van Shmuel. “De club is van mening dat het bericht van Shmuel compleet onacceptabel en ongepast is, ongeacht de intentie. Daarom heeft de club besloten om de samenwerking per direct te beëindigen. Wij bieden onze oprechte excuses aan aan de supporters van Hapoel Be'er Sheva, de club en de inwoners van de stad."