Maatsen hoort ondanks ‘megafout’ groot compliment na verloren CL-finale

Duitse media likken de wonden na de verloren Champions League-finale van Borussia Dortmund. De Duitsers waren in de eerste helft de betere partij dan Real Madrid, maar stonden aan het eind van de avond met lege handen: 0-2. De media konden het optreden van Maatsen niet als voldoende beoordelen, maar zijn coach, Eden Terzic, stak de Nederlander een hart onder de riem.

"Dortmund, je verdient dit niet!", kopt BILD daags na de bittere verliespartij. "Meer dan zeventig minuten lang was Dortmund als een geel ballet op weg om zich tot koning van Europa te kronen en het onoverwinnelijke Real Madrid te betoveren."

"Toch mag Dortmund verdomd trots zijn op deze Champions League-finale", vervolgt de boulevardkrant. "Als de tranen zijn opgedroogd, zullen de Dortmund-sterren beseffen wat ze dit Europese seizoen hebben bereikt. Dit moet de blauwdruk zijn voor het nieuwe seizoen. En misschien nog veel meer."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ian Maatsen

Maatsen vertolkte een negatieve hoofdrol bij de tweede tegentreffer. Hij speelde de bal helemaal verkeerd in, waarna Jude Bellingham Vinícius Júnior bediende: doelpunt. Coach Edin Terzic staat na afloop desgevraagd stil bij dat moment. "Ik denk dat Ian deel uitmaakte van een heel goed team vandaag, vooral in de eerste helft."

"We waren heel dicht bij het maken van een doelpunt en een voorsprong, en Ian was daar een van de redenen van. Want hij speelde een fantastische wedstrijd. Toen draaide de wedstrijd om en je kon zien waarom Real Madrid de kampioen van deze competitie is", verzucht de verliezende trainer.

"Voetbal is een spel van fouten, en het draait allemaal om hoe je reageert", vervolgt Terzic, die Maatsen een hart onder de riem steekt. "Ian is een speler die altijd de bal wil hebben, ongeacht hoe klein de ruimtes zijn. Als je die instelling hebt, ga je soms natuurlijk de bal verspelen."

"Ik koester totaal geen wrok naar Ian. Er waren vergelijkbare situaties in de eerste helft, maar wij hadden niet de efficiëntie om te scoren. Ik weet vrij zeker dat Ian hiervan leert en er ligt voor hem een hele mooie toekomst in het verschiet", besluit de trainer met een compliment.

Sky Deutschland beoordeelt het optreden van Maatsen met een 5, een onvoldoende in het Duitse beoordelingssysteem. "Maatsen speelde tot de tachtigste minuut een redelijke wedstrijd, maar maakte een hele slechte pass die tot de 0-2 leidde."

Sport1 spreekt van een 'megafout' van de Nederlander. Wel complimenteert het Duitse medium Maatsen voor zijn eerste helft, en specifiek voor een 'bijzondere' pass naar Niclas Füllkrug, die de paal trof. Door de fout krijgt Maatsen ook van Sport1 een onvoldoende: 5.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties