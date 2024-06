Maatsen en drie andere spelers van Dortmund opgenomen in CL-elftal van het jaar

Ian Maatsen is door de UEFA opgenomen in het Champions League-elftal van het jaar. De 22-jarige back kende een uitstekende campagne met Borussia Dortmund, maar stond in de finale tegen Real Madrid met een foute pass aan de basis van de 0-2 van Vinícius Júnior. Laatstgenoemde is aangewezen als de beste speler van het miljardenbal. Jude Bellingham is de beste jonge speler.

Dortmund en Real Madrid leveren beide vier spelers af aan het elftal van het jaar. Naast Vinícius en Bellingham hebben namelijk ook Dani Carvajal en Antonio Rüdiger een plekje weten te bemachtigen.

Maatsen wordt vergezeld door zijn teamgenoten Gregor Kobel, Mats Hummels en Marcel Sabitzer. Vitinha (Paris Saint-Germain), Phil Foden (Manchester City) en Harry Kane (Bayern München) maken het elftal compleet.

??? Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Maatsen kwam in de winter op huurbasis over van Chelsea en maakte een uitstekende indruk onder Edin Terzic. De in Vlaardingen geboren back kwam in de tweede seizoenshelft uiteindelijk tot 23 wedstrijden namens die Borussen.

Hoewel de Nederlander een onbetwiste basisspeler was gedurende zijn huurperiode in Dortmund, heeft Ronald Koeman hem tijdens het EK niet nodig. De bondscoach geeft de voorkeur aan Nathan Aké, Micky van de Ven en Daley Blind. Quilindschy Hartman moet verstek laten gaan wegens een zware knieblessure.

Dortmund wil volgens verschillende media dolgraag langer door met Maatsen. De zeventienvoudig jeugdinternational van Oranje ligt nog tot medio 2026 vast bij Chelsea, maar is deze zomer op te halen voor een bedrag van ruim veertig miljoen euro.

Die Borussen willen ook Jadon Sancho langer aan zich binden. De Engelsman werd in de tweede seizoenshelft gehuurd van Manchester United en kwam tot 21 duels, waarin hij goed was voor 3 goals en evenveel assists.

