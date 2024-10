Maarten Martens heeft één verrassing in opstelling AZ voor Europa League-duel met Athletic Club

AZ-trainer Maarten Martens heeft zijn opstelling voor het duel met Athletic Club bekendgemaakt. De oefenmeester heeft één verrassingen in petto: Zico Buurmeester speelt in plaats van Jayden Addai. Het duel begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Rome-Jayden Owusu-Oduro staat onder de lat bij AZ, dat met een viermansverdediging aantreedt in San Mamés. Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Bruno Martins Indi en David Møller Wolfe mogen het laten zien. Wouter Goes ontbreekt nog altijd wegens een voetkwetsuur.

Nummer 10 Sven Mijnans wordt op het middenveld bijgestaan door Jordy Clasie en Peer Koopmeiners. Voorin ontbreekt de geblesseerde Ibrahim Sadiq, die ditmaal vervangen wordt door Buurmeester. Ruben van Bommel is de linksbuiten, Troy Parrott de spits.

AZ beleefde een prima start aan zijn Europa League-campagne, door IF Elfsborg vorige week met 3-2 aan de kant te zetten. Afgelopen weekend kon de ploeg van Martens de goede lijn niet doortrekken, daar FC Utrecht met 1-2 te sterk bleek in het AFAS Stadion.

"Als je gewoon presteert moeten resultaten volgen”, blijft Martens kalm. “Nu is dat een keer niet gelukt. Daar moeten we niet door van slag raken. We gaan stoïcijns verder met onze speelwijze. Die proberen we morgen op een niveau hoger, weer te laten zien. We kijken vooral uit naar het mentale gedeelte, omdat het toch weer een ander podium is."

Opstelling Athletic Club: n.n.b.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Martins Indi, Møller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Buurmeester, Parrott, Van Bommel.