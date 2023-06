Álvarez gaat in op aanstaand vertrek: ‘Zonder Ajax tekort te doen, maar...’

Donderdag, 1 juni 2023 om 08:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:16

De kans is groot dat Edson Álvarez afgelopen zondag in Enschede zijn laatste wedstrijd in het shirt van Ajax heeft gespeeld. De Mexicaan wordt begeerd door clubs uit het buitenland en kan Ajax bij een goed bedrag verlaten deze zomer. In gesprek met Voetbal International laat hij zich uit over zijn vertrekwens en spreekt hij alvast zijn dank uit richting Ajax. Wel vindt hij het nog te vroeg om te spreken van een afscheidsinterview.

Álvarez ziet dit als het juiste moment om te vertrekken. "Dat denk ik wel. Nogmaals, zonder Ajax tekort te doen, maar mijn missie hier is bijna voltooid", aldus de middenvelder. "Ik heb het hier in de afgelopen vier jaar heel fijn gehad, en nog altijd voelt de club als thuis. Maar iedereen zal ook begrijpen dat ik hier veel heb bereikt. Ik heb met Ajax veel prijzen gewonnen, heb mezelf kunnen ontwikkelen, als speler en als mens, en veel uitdagingen overwonnen."

De Mexicaan is toe aan een nieuwe stap in zijn loopbaan. "Als topsporter voelt het goed om op een gegeven moment weer voor een nieuwe uitdaging aan te gaan, in een andere omgeving, andere competitie. Ajax heeft me heel veel moois gegeven, en ik denk dat iedereen ook wel vier jaar lang mijn groei hier heeft gezien en gemerkt. Dan is het misschien wel een goed moment voor een volgende stap in mijn carrière. Maar dan moet wel alles kloppen, want ik weet wat ik hier heb en dat is me veel waard. Ikzelf, maar ook Ajax moet er beter van worden."

Álvarez laat geen moment onbenut om zijn waardering uit te spreken richting Ajax. "Ajax zal voor altijd in mijn hart zitten. Mijn vrouw en ik hebben het met onze dochter in Amsterdam heel fijn, we hebben veel vrienden gemaakt. Dat zal ik nooit vergeten. En Ajax is gewoon een topclub om jezelf te ontwikkelen. De manier waarop hier het voetbal wordt beleefd, de tactische en technische benadering, hoe trainers met mij aan de slag zijn gegaan, hoe ik ook mezelf kon zijn. Dat zijn dingen die voor mij heel belangrijk zijn en waarom ik Ajax altijd heel dankbaar zal zijn."

Over interesse van andere clubs - Borussia Dortmund wil Álvarez graag hebben - laat de Mexicaan zich niet uit. "Mijn begeleiders laten me weten als een club concreet is, dan ga ik er pas zelf ook over nadenken. Ik lees en hoor vanuit de media ook over de interesse, en natuurlijk ga ik niet liegen dat het altijd mooi is als je in verband wordt gebracht met grote clubs. Maar Ajax is voor mij ook een grote club, dus ik zal altijd vol respect met alles en iedereen hier in Amsterdam omgaan. Ik ben iedereen enorm dankbaar voor alles. En wat de toekomst brengt, zullen we gaan zien."