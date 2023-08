Luxeprobleem Feyenoord snel verdwenen: basisspeler lijkt te vertrekken

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 09:07 • Wessel Antes • Laatste update: 09:16

Feyenoord en Torino zijn in onderhandeling over Marcus Pedersen, zo meldt het Algemeen Dagblad zaterdagochtend. De Rotterdammers verlangen zo'n 7 miljoen euro voor de 23-jarige rechtsback, die in De Kuip nog tot medio 2026 vastligt. Pedersen, achttienvoudig international van Noorwegen, ziet de overgang naar de Serie A wel zitten. De ochtendkrant verwacht komende week een akkoord tussen beide clubs. Feyenoord hoeft niet op zoek naar een vervanger van Pedersen, daar de regerend landskampioen afgelopen woensdag Bart Nieuwkoop contracteerde.

Torino was al langere tijd geïnteresseerd in Pedersen en heeft zich opnieuw gemeld bij Feyenoord. De Rotterdammers staan open voor een verkoop van de Noor, daar de club momenteel teveel verdedigers in de gelederen heeft. Trainer Arne Slot gaf tijdens de persconferentie van vrijdag al aan dat er nog spelers mogen vertrekken. "Omdat wij in de stellige overtuiging waren dat Geertruida zou vertrekken, hebben we geanticipeerd door Nieuwkoop te halen. Wij hebben nu veel spelers voor één positie, misschien wel teveel. Dat zou gevolgen kunnen hebben." Pedersen lijkt nu dus de speler te zijn die Rotterdam-Zuid gaat verlaten.

