PSV mist vaste basisspeler tegen FC Groningen en mogelijk ook tegen Shakhtar Donetsk

Luuk de Jong ontbreekt zaterdagavond tijdens de Eredivisie-wedstrijd van PSV tegen FC Groningen. De 34-jarige spits van de Eindhovenaren heeft nog last van een blessure die hij opliep in het Champions League-duel met Girona, vertelde trainer Peter Bosz een dag voor de wedstrijd.

Volgens Bosz is de blessure van De Jong niet ernstig. Toch komt het duel met Groningen te vroeg voor hem. Komende woensdag, als PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk speelt, hoopt Bosz weer over de spits te beschikken. Helemaal zeker is dat echter nog niet.

Ricardo Pepi zal zaterdagavond de vervanger zijn van De Jong. Bosz is op de persconferentie lovend over de Amerikaan. “We hebben twee fantastische spitsen, maar Luuk is mijn nummer één. Beiden zijn heel erg goed in waar ze goed in zijn. Ik vind het terecht dat Pepi zegt dat hij klaar is om de nummer één te zijn. Hij ontwikkelt zich in een aantal dingen waarvan wij vonden dat hij zich moest ontwikkelen. Waarin hij beter moest worden, vaster moest worden.”

“Het is de bedoeling dat hij (Pepi, red.) op een gegeven moment Luuk gaat opvolgen, maar of dat morgen is, volgend jaar is, of over twee jaar is kan ik niet zeggen. Luuk is voor mij heel belangrijk. Zolang hij zo fit is en blijft presteren zoals hij nu doet, zal Pepi wat geduld moeten hebben.”

Naast de afwezigheid van De Jong had Bosz ook nog goed nieuws te melden: het lijkt erop dat Hirving Lozano tegen Groningen, na bijna drie maanden geblesseerd te zijn geweest, terugkeert in de wedstrijdselectie.

“Chucky is een geweldige speler. De komende anderhalve maand kan hij ons helpen. Hij is er nog en zolang hij onder contract staat, is hij nog een speler van ons”, aldus Bosz over de aanvaller, die na dit kalenderjaar naar het Amerikaanse San Diego FC verkast.

Ondertussen lijkt het nog even te duren voordat Joey Veerman en Jerdy Schouten hun rentree gaan maken. “Die zijn nog steeds buiten de groep om aan het werk. Ik weet niet wanneer zij in staat zijn om weer een wedstrijd te spelen. Joey is wat verder. Die zal eerder in staat zijn om weer een wedstrijd te spelen dan Jerdy”, besluit Bosz.